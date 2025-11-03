Encontro de Lô Borges e Nando Reis virou clássico do Skank

Nando Reis se tornou parceiro de Lô Borges em 2003 com “Dois rios”, primeiro single do álbum “Cosmotron”, do Skank. À Globonews, o cantor e compositor falou sobre isso. “Recebi através do Samuel Rosa, veio essa melodia linda, para que eu pusesse a letra, e se tornou um clássico do Skank”.

“Dois rios”, assinada por Lô, Samuel e Nando, foi a única parceria entre eles. “Ouvi muito Lô Borges. Na verdade, Clube da Esquina, do qual ele fez parte, é um dos pilares da construção de uma obra muito sofisticada que marcou a música mundial. E faz parte da minha formação, dos códigos que você ouve na infância e adolescência, e vão se introjetando, e você se dá conta de quanto eles são fortes. E isso eu vi com maior clareza quando me profissionalizei e tenho essas composições como modelos”.

Lô Borges morreu morreu às 20h50 desse domingo (2/11) no Hospital da Unimed, em Belo Horizonte. A morte do cantor e compositor, aos 73 anos, em decorrência de falência múltipla de órgãos, foi confirmada pelo sobrinho dele, Rodrigo Borges.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Lô Borges estava internado há 18 dias, desde que deu entrada na unidade de saúde com um quadro de intoxicação medicamentosa.