Encontro de Lô Borges e Nando Reis virou clássico do Skank

Criada a partir de uma melodia enviada por Lô Borges, "Dois rios" ganhou letra de Nando Reis e se transformou em um dos maiores sucessos da banda mineira

Da redação
Repórter
03/11/2025 12:43

Parceria entre Lô Borges e Nando Reis deu origem a
Parceria entre Lô Borges e Nando Reis deu origem ao clássico "Dois rios"

Nando Reis se tornou parceiro de Lô Borges em 2003 com “Dois rios”, primeiro single do álbum “Cosmotron”, do Skank. À Globonews, o cantor e compositor falou sobre isso. “Recebi através do Samuel Rosa, veio essa melodia linda, para que eu pusesse a letra, e se tornou um clássico do Skank”.

“Dois rios”, assinada por Lô, Samuel e Nando, foi a única parceria entre eles. “Ouvi muito Lô Borges. Na verdade, Clube da Esquina, do qual ele fez parte, é um dos pilares da construção de uma obra muito sofisticada que marcou a música mundial. E faz parte da minha formação, dos códigos que você ouve na infância e adolescência, e vão se introjetando, e você se dá conta de quanto eles são fortes. E isso eu vi com maior clareza quando me profissionalizei e tenho essas composições como modelos”.

Lô Borges morreu morreu às 20h50 desse domingo (2/11) no Hospital da Unimed, em Belo Horizonte. A morte do cantor e compositor, aos 73 anos, em decorrência de falência múltipla de órgãos, foi confirmada pelo sobrinho dele, Rodrigo Borges.

Lô Borges estava internado há 18 dias, desde que deu entrada na unidade de saúde com um quadro de intoxicação medicamentosa.

