LÔ BORGES

Samuel Rosa lamenta morte de amigo Lô Borges: 'Você vai fazer muita falta'

Um dos principais nomes da música brasileira, Lô Borges morreu em Belo Horizonte nesse domingo. Ele estava internado no hospital há 15 dias

Thiago Bonna
Thiago Bonna
Repórter
Repórter de Política do Estado de Minas desde 2022, mas também escrevendo para Economia, Esportes e até Gerais. Formado pela PUC Minas, passou pelas redações do jornal O Tempo; Jornal do Brasil e TNT Sports, os últimos no Rio de Janeiro.
03/11/2025 11:44

Parceiros em grandes músicas, Samuel Rosa lamenta a partida do amigo Lô Borges
Parceiros em grandes músicas, Samuel Rosa lamenta a partida do amigo Lô Borges crédito: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press

O cantor Samuel Rosa lamentou a morte do amigo Lô Borges, que morreu nesse domingo (2/11), aos 73 anos. Nas redes sociais, o ex-vocalista do Skank relembrou os anos de parcerias e trabalhos entre eles.

"Devastado. Lô Borges nos deixou. Lô foi, afora os mais de 30 anos com meus amigos do Skank, o maior parceiro que tive na música", comentou em publicação nas redes sociais.

Os dois começaram a fazer show em 1999, o que, segundo Samuel Rosa, foi a chance de dividir o palco com seu ídolo, que já tinha uma carreira consolidada na época.

Os dois dividiram os palcos em diversas oportunidades e chegaram a inclusive a assinar canções em parceria, como "Dois Rios", que também contou com a contribuição de Nando Reis. Em 2016, eles gravaram um álbum juntos com um repertório formado por músicas dos dois artistas.

Lô Borges estava internado no hospital desde 17 de outubro devido a uma intoxicação causada por uso de remédios.


Carreira de Lô Borges

Nascido em 1952 em Belo Horizonte, Salomão Borges Filho, que ficou mais conhecido como Lô Borges, foi um dos principais compositores brasileiros e fundadores do Clube da Esquina, grupo de artistas mineiros criado nos anos 60m na esquina das ruas Divinópolis e Paraisópolis, no Bairro Santa Tereza, na capital mineira.

Aos 20 anos, lançou, junto a Milton Nascimento, o álbum "Clube da Esquina" com fortes influências de jazz, rock, música mineira e outros estilos. O disco é considerado um marco na música brasileira.

Lô Borges é um dos principais nomes da música mineira Barbara Dutra/Divulgacao
Lô Borges participa de último show de Milton Nascimento no Mineirão Túlio Santos/EM/D.A Press
Lô Borges Juarez Rodrigues/EM/D.A Press.
Os integrantes do Clube da Esquina, Fernando Brant, Marcio Borges, Milton Nascimento, Lo Borges e Beto Guedes. Renato Weil/Estado de Minas
Lô Borges, no piano, e Milton Nascimento durante a gravação de um programa de TV sobre o disco Clube da Esquina, lançado em 1972. Com Wagner Tiso, teclados, Novelli, Beto Guedes, Nelson Angelo. Sentados, ao fundo, Ronaldo Bastos, Marcio Borges e Fernando Brant Mario Luiz Thompson/Facebook de Milton Nascimento
Lô Borges, Milton Nascimento, Márcio Borges, Fernando Brant e Juscelino Kubitschek em frente ao seminário em Diamantina Luiz Alfredo/O Cruzeiro/Arquivo Estado de Minas
Os músicos Lô Borges, Milton Nascimento, Fernando Brant e Marcio Borges em Diamantina Arquivo O Cruzeiro/EM
Lô Borges e seu irmão Márcio Borges seguram a capa do icônico álbum "Clube da Esquina" Renato Weil/Estado de Minas
Lô Borges beija Milton Nascimento durante show em homenagem a Fernando Brant Leandro Couri/EM/D.A Press
Ensaio dos músicos Lô Borges e Samuel Rosa, no teatro do CCBB, na Praça da Liberdade Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press
Lô Borges adolescente tocando violão Arquivo EM
Lô Borges adolescente tocando violão Arquivo EM
Lô Borges e seus familiares Reproducao
O artista Carlos Bracher faz um quadro em homenagem a Lô Borges Anna Ftg/Divulgacao
Em agosto de 2025, Lô Borges lançou, junto do cantor maranhense Zeca Baleiro, o álbum "Céu de Giz"; na foto, os dois se abraçam no Parque Municipal Flavio Charchar/Divulgacao
Em 2022, Lô Borges fez um concerto junto a Orquestra Filarmônica de Minas Gerais JPSofranz/Divulgacao
Show do cantor e compositor, Lô Borges, em comemoração 40 anos do Clube da Esquina na praça da Reitoria da UFMG, no Campus Pampulha Rodrigo Clemente/EM/D.A Press
Os irmãos Marcio Borges e Lô Borges durante conversa com alunos do Colégio Padre Eustáquio. Beto Novaes/EM/D.A Press
Lô Borges conversa com a imprensa antes da gravação do DVD junto com o cantor Samuel Rosa Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press
Show do cantor e compositor, Lô Borges, em comemoração 40 anos do Clube da Esquina na praçaa da Reitoria da UFMG, no Campus Pampulha Rodrigo Clemente/EM/D.A Press
Lô Borges faz show no museu Clube da Esquina no Santa Tereza Ramon Lisboa/EM/D.A Press

Teve como grandes parceiros, além de Milton, Márcio Borges, seu irmão; Beto Guedes, Fernando Brant, Toninho Horta, Wagner Tiso, Flávio Venturini, Samuel Rosa, Nando Reis, Zeca Baleiro, entre outros.

O álbum de estreia da carreira solo do cantor, o "Lô Borges", popularmente como disco do tênis, também foi outro marco na carreira dele.

Entre seus sucessos estão "Paisagem na Janela", "O Trem Azul", "Um Girassol da Cor de Seu Cabelo", "Para Lennon e McCartney", "Aos Barões" e outros.

