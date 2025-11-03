Samuel Rosa lamenta morte de amigo Lô Borges: 'Você vai fazer muita falta'
Um dos principais nomes da música brasileira, Lô Borges morreu em Belo Horizonte nesse domingo. Ele estava internado no hospital há 15 dias
O cantor Samuel Rosa lamentou a morte do amigo Lô Borges, que morreu nesse domingo (2/11), aos 73 anos. Nas redes sociais, o ex-vocalista do Skank relembrou os anos de parcerias e trabalhos entre eles.
"Devastado. Lô Borges nos deixou. Lô foi, afora os mais de 30 anos com meus amigos do Skank, o maior parceiro que tive na música", comentou em publicação nas redes sociais.
Os dois começaram a fazer show em 1999, o que, segundo Samuel Rosa, foi a chance de dividir o palco com seu ídolo, que já tinha uma carreira consolidada na época.
Os dois dividiram os palcos em diversas oportunidades e chegaram a inclusive a assinar canções em parceria, como "Dois Rios", que também contou com a contribuição de Nando Reis. Em 2016, eles gravaram um álbum juntos com um repertório formado por músicas dos dois artistas.
Lô Borges estava internado no hospital desde 17 de outubro devido a uma intoxicação causada por uso de remédios.
Carreira de Lô Borges
Nascido em 1952 em Belo Horizonte, Salomão Borges Filho, que ficou mais conhecido como Lô Borges, foi um dos principais compositores brasileiros e fundadores do Clube da Esquina, grupo de artistas mineiros criado nos anos 60m na esquina das ruas Divinópolis e Paraisópolis, no Bairro Santa Tereza, na capital mineira.
Aos 20 anos, lançou, junto a Milton Nascimento, o álbum "Clube da Esquina" com fortes influências de jazz, rock, música mineira e outros estilos. O disco é considerado um marco na música brasileira.
Teve como grandes parceiros, além de Milton, Márcio Borges, seu irmão; Beto Guedes, Fernando Brant, Toninho Horta, Wagner Tiso, Flávio Venturini, Samuel Rosa, Nando Reis, Zeca Baleiro, entre outros.
O álbum de estreia da carreira solo do cantor, o "Lô Borges", popularmente como disco do tênis, também foi outro marco na carreira dele.
Entre seus sucessos estão "Paisagem na Janela", "O Trem Azul", "Um Girassol da Cor de Seu Cabelo", "Para Lennon e McCartney", "Aos Barões" e outros.