Titane sobre a morte de Lô Borges: 'Meu coração está sangrando'

"Meu coração está sangrando". Foi dessa forma que a cantora mineira Titane resumiu o sentimento dela com relação à morte de Lô Borges, ocorrida na noite desse domingo (2/11), em Belo Horizonte.

A artista de 65 anos disse que é "difícil encontrar palavras que deem conta de tudo" que o cantor e compositor e suas canções significam para a vida dela.

"Siga com a certeza de que espalhou muita beleza, embalou muitas emoções, encantou a Terra, esse planeta hoje tão sofrido", continuou por meio de seu perfil no Instagram.

E complementou: "Amamos você. Meu abraço carinhoso a seus irmãos, filho, a todos os Borges!".

Luto

Um dos fundadores do Clube da Esquina, Lô Borges morreu aos 73 anos no Hospital da Unimed, em Belo Horizonte. Ele estava internado há 18 dias, desde que deu entrada na unidade de saúde comum com um quadro de intoxicação medicamentosa.

Durante o período de tratamento, o músico passou por diversos procedimentos. No dia 25 de outubro, foi submetido a uma traqueostomia para oferecer mais conforto e manter a ventilação mecânica.

Apesar de a família ter notado uma melhora nos parâmetros clínicos nos dias seguintes, o artista teve de iniciar o tratamento de hemodiálise em 27 de outubro, em um esforço para auxiliar a função renal. Ele permaneceu traqueostomizado até a data de seu falecimento.

