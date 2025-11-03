Assine
LUTO

Titane sobre a morte de Lô Borges: 'Meu coração está sangrando'

'Siga com a certeza de que espalhou muita beleza, embalou muitas emoções, encantou a Terra', disse a cantora mineira

Thiago Prata
Repórter
Subeditor do portal UAI
03/11/2025 11:32 - atualizado em 03/11/2025 11:34

Titane lamentou a morte do ídolo Lô Borges
Titane lamentou a morte do ídolo Lô Borges crédito: Luiza Palhares/Divulgação

"Meu coração está sangrando". Foi dessa forma que a cantora mineira Titane resumiu o sentimento dela com relação à morte de Lô Borges, ocorrida na noite desse domingo (2/11), em Belo Horizonte.

A artista de 65 anos disse que é "difícil encontrar palavras que deem conta de tudo" que o cantor e compositor e suas canções significam para a vida dela.

"Siga com a certeza de que espalhou muita beleza, embalou muitas emoções, encantou a Terra, esse planeta hoje tão sofrido", continuou por meio de seu perfil no Instagram.

 
 
 
Uma publicação compartilhada por Titane (@titaneoficial)

E complementou: "Amamos você. Meu abraço carinhoso a seus irmãos, filho, a todos os Borges!".

Luto

Um dos fundadores do Clube da Esquina, Lô Borges morreu aos 73 anos no Hospital da Unimed, em Belo Horizonte. Ele estava internado há 18 dias, desde que deu entrada na unidade de saúde comum com um quadro de intoxicação medicamentosa.

Durante o período de tratamento, o músico passou por diversos procedimentos. No dia 25 de outubro, foi submetido a uma traqueostomia para oferecer mais conforto e manter a ventilação mecânica.

Apesar de a família ter notado uma melhora nos parâmetros clínicos nos dias seguintes, o artista teve de iniciar o tratamento de hemodiálise em 27 de outubro, em um esforço para auxiliar a função renal. Ele permaneceu traqueostomizado até a data de seu falecimento.

Tópicos relacionados:

clube-da-esquina lo-borges musica titane

