Milton Nascimento lamenta morte de amigo e companheiro Lô Borges

Repórter de Política do Estado de Minas desde 2022, mas também escrevendo para Economia, Esportes e até Gerais. Formado pela PUC Minas, passou pelas redações do jornal O Tempo; Jornal do Brasil e TNT Sports, os últimos no Rio de Janeiro.
O cantor Milton Nascimento fez um post nas redes sociais para homenagear o amigo e companheiro na música Lô Borges, que morreu nesse domingo (2/11), aos 73 anos. O artista destacou importância artística de Lô Borges para o Brasil.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
"Lô Borges foi - e sempre será - uma das pessoas mais importantes da vida e obra de Milton Nascimento. Foram décadas e mais décadas de uma amizade e cumplicidade lindas, que resultaram em um dos álbuns mais reconhecidos da música no mundo: o Clube da Esquina", escreveu.
13/11/2022. Credito: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press. Brasil. Belo Horizonte - MG Show do cantor Milton Nascimento na turne A ultima sessao de musica. O cantor mineiro encerra essa turne em show historico no Mineirao em Belo Horizonte. Esse show e considerado o ultimo show de Milton Nascimento (Bituca). Na foto Milton Nascimento e Lo Borges
Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press. Brasil. Belo Horizonte - MG Show do cantor Milton Nascimento na turne A ultima sessao de musica. O cantor mineiro encerra essa turne em show historico no Mineirao em Belo Horizonte. Esse show e considerado o ultimo show de Milton Nascimento (Bituca). Na foto Milton Nascimento e Lo Borges
16/12/2019. Credito: Leandro Couri/EM/D.A Press. Brasil. Belo Horizonte - MG. Milton Nascimento arrebata o Mineirao com o show 'Clube da Esquina', que aconteceu na esplanda do estadio. Quinze mil pessoas se emocionaram com Bituca, que saudou Fernando Brant. Na foto, Lo Borges e Milton Nascimento.
Leandro Couri/EM/D.A Press. Brasil. Belo Horizonte - MG. Milton Nascimento arrebata o Mineirao com o show 'Clube da Esquina', que aconteceu na esplanda do estadio. Quinze mil pessoas se emocionaram com Bituca, que saudou Fernando Brant. Na foto, Lo Borges e Milton Nascimento.
Foto Washington Possato). Samuel Rosa, Lo Borges e Milton Nascimento
Copyright Washington Possato
29/11/2012. Credito: Rodrigo Clemente/EM/D.A Press. Brasil. Belo Horizonte - MG. Show dos cantores e compositores, Milton Nascimento e Lo Borges, em comemoracao 40 anos do Clube da Esquina na praca da Reitoria da UFMG, no Campus Pampulha.
Rodrigo Clemente/EM/D.A Press. Brasil. Belo Horizonte - MG. Show dos cantores e compositores, Milton Nascimento e Lo Borges, em comemoracao 40 anos do Clube da Esquina na praca da Reitoria da UFMG, no Campus Pampulha.
Milton Nascimento e Lô Borges Reprodução/Facebook
Milton Nascimento homenageia seu parceiro Lô Borges que morreu aos 73 anos Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press
Os músicos Lô Borges, Milton Nascimento, Fernando Brant e Marcio Borges em Diamantina Arquivo O Cruzeiro/EM
Milton Nascimento e Lô Borges Leandro Couri/EM/D.A Press
Lô Borges, que estava hospitalizado desde 17 de outubro devido a uma intoxicação por remédios, e sua família recepcionaram Milton quando ele chegou a Belo Horizonte na década de 60.
"Desejamos muito amor e força à família Borges, a qual acolheu Bituca em sua chegada a Belo Horizonte, lá nos anos 60 e, principalmente, ao seu filho Luca. Descanse em paz, Lô", se solidarizou Milton.
Com o álbum "Clube da Esquina", de 1972, Lô Borges iniciou a construção de uma carreira com diversas músicas importantes, como "Paisagem na Janela", "Clube da Esquina nº 2", "O Trem Azul", "Um Girassol da Cor do Seu Cabelo", entre outras.
Muitas de suas composições fizeram viraram sucessos nas vozes de amigos, como Milton Nascimento, Flávio Venturini, 14 Bis, Samuel Rosa, Nando Reis e outros.
Lô Borges é um dos principais nomes da música mineira Barbara Dutra/Divulgacao
Lô Borges participa de último show de Milton Nascimento no Mineirão Túlio Santos/EM/D.A Press
Lô Borges Juarez Rodrigues/EM/D.A Press.
Os integrantes do Clube da Esquina, Fernando Brant, Marcio Borges, Milton Nascimento, Lo Borges e Beto Guedes. Renato Weil/Estado de Minas
Lô Borges, no piano, e Milton Nascimento durante a gravação de um programa de TV sobre o disco Clube da Esquina, lançado em 1972. Com Wagner Tiso, teclados, Novelli, Beto Guedes, Nelson Angelo. Sentados, ao fundo, Ronaldo Bastos, Marcio Borges e Fernando Brant Mario Luiz Thompson/Facebook de Milton Nascimento
Lô Borges, Milton Nascimento, Márcio Borges, Fernando Brant e Juscelino Kubitschek em frente ao seminário em Diamantina Luiz Alfredo/O Cruzeiro/Arquivo Estado de Minas
Os músicos Lô Borges, Milton Nascimento, Fernando Brant e Marcio Borges em Diamantina Arquivo O Cruzeiro/EM
Lô Borges e seu irmão Márcio Borges seguram a capa do icônico álbum "Clube da Esquina" Renato Weil/Estado de Minas
Lô Borges beija Milton Nascimento durante show em homenagem a Fernando Brant Leandro Couri/EM/D.A Press
Ensaio dos músicos Lô Borges e Samuel Rosa, no teatro do CCBB, na Praça da Liberdade Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press
Lô Borges adolescente tocando violão Arquivo EM
Lô Borges adolescente tocando violão Arquivo EM
Lô Borges e seus familiares Reproducao
O artista Carlos Bracher faz um quadro em homenagem a Lô Borges Anna Ftg/Divulgacao
Em agosto de 2025, Lô Borges lançou, junto do cantor maranhense Zeca Baleiro, o álbum "Céu de Giz"; na foto, os dois se abraçam no Parque Municipal Flavio Charchar/Divulgacao
Em 2022, Lô Borges fez um concerto junto a Orquestra Filarmônica de Minas Gerais JPSofranz/Divulgacao
Show do cantor e compositor, Lô Borges, em comemoração 40 anos do Clube da Esquina na praça da Reitoria da UFMG, no Campus Pampulha Rodrigo Clemente/EM/D.A Press
Os irmãos Marcio Borges e Lô Borges durante conversa com alunos do Colégio Padre Eustáquio. Beto Novaes/EM/D.A Press
Lô Borges conversa com a imprensa antes da gravação do DVD junto com o cantor Samuel Rosa Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press
Show do cantor e compositor, Lô Borges, em comemoração 40 anos do Clube da Esquina na praçaa da Reitoria da UFMG, no Campus Pampulha Rodrigo Clemente/EM/D.A Press
Lô Borges faz show no museu Clube da Esquina no Santa Tereza Ramon Lisboa/EM/D.A Press