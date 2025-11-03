Marilton Borges: 'Eu dei a ele o apelido de Lô'

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Pouco mais de dez anos após a morte de Fernando Brant (1946-2015), outro nome central do Clube da Esquina se despede. Lô Borges morreu neste domingo (2/11), deixando uma lacuna na música brasileira. A morte do compositor e guitarrista mineiro, que ao lado de Milton Nascimento redefiniu a canção popular dos anos 1970, deixa de luto fãs, admiradores e, claro, a família.

O irmão mais velho, o músico Marilton Borges, de 82 anos, conta que foi poupado da notícia na noite de domingo. “Meu filho Rodrigo e minha mulher, Tatá, decidiram esperar até a manhã de hoje para me contar. Assim eu teria uma noite tranquila”, disse.

Foi também Marilton quem deu ao irmão o apelido que o acompanharia pela vida inteira. “Ele tinha uns sete anos, era bagunceiro, e como tinha o mesmo nome do nosso pai, Salomão, inventei Lô. Pegou. Todo mundo passou a chamá-lo assim". Salomão Borges, o pai, vale lembrar, foi jornalista, trabalhou no Estado de Minas e também chegou a ser presidente do Sindicato da categoria.

Lô, o sexto entre os onze irmãos, cresceu em um ambiente em que a música e o afeto se misturavam. Para Marilton, a perda de Lô é irreparável. “Perdi o meu gênio. Ele era o gênio da música. Impressionante a capacidade que tinha para fazer música.”

Nos últimos dias, o quadro clínico de Lô havia se agravado. “Há cerca de três semanas, ele passou mal em casa e acabou internado. O quadro foi piorando. Na sexta-feira, fez uma hemodiálise e, no domingo, sofreu uma parada cardíaca”, relatou Marilton. A morte de Lô é o segundo luto recente da família: no ano passado, faleceu Sônia, uma das irmãs. “Agora somos nove: eu, Márcio, Sandra, Sheila, Ié, Solange, Sueli, Telo e Mauro (Mico)”, resume Marilton.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba as notícias relevantes para o seu dia