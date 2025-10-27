Assine
MÚSICA

Lô Borges continua em UTI e faz traqueostomia

Cantor e compositor do Clube da Esquina está internado há 10 dias em decorrência de infecção medicamentosa

Estado de Minas
Estado de Minas
27/10/2025 16:46 - atualizado em 27/10/2025 16:58

Cantor Lô Borges está encostado em um muro
Segundo informações da família do músico, no sábado (25/10) foi realizada uma traqueostomia para 'oferecer mais conforto e manter a ventilação mecânica' crédito: Flávio Charchar/divulgação

Internado desde a sexta-feira (17/10) em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em hospital de Belo Horizonte, o cantor e compositor Lô Borges, 73 anos, continua sem previsão de alta. 

Segundo informações da família do músico, no sábado (25/10) foi realizada uma traqueostomia para “oferecer mais conforto e manter a ventilação mecânica”. Ele segue estável, mas o quadro é grave, também de acordo com a família.

O músico passou mal há dez dias em decorrência de intoxicação medicamentosa. 

Sua agenda está suspensa. No sábado ele foi substituído por Wagner Tiso no show “Esquinas e canções”, em Brasília. Ao lado de Beto Guedes, Lô vinha rodando o país com esse show. 

Em agosto ele lançou o álbum “Céu de giz – Lô Borges convida Zeca Baleiro”, com 10 canções inéditas, melodias dele e letras do compositor maranhense. Desde 2019, sem nenhum hiato, Lô vem lançando um álbum de inéditas por ano, sempre com letras de um único parceiro. 

