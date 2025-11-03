Velório de Lô Borges será no Palácio das Artes

Formado em Comunicação Social pela PUC-MG, com pós-graduação em Comunicação Digital pela mesma instituição. Criador do projeto A Cena na Quarentena, com uma série de entrevistas realizadas com artistas de diversas áreas durante a pandemia (todas disponív

A família de Lô Borges confirmou que o velório será nesta terça-feira (4/11), de 9h às 15h, no Foyer do Grande Teatro Cemig do Palácio das Artes. O cantor e compositor – figura central, ao lado de Milton Nascimento, do Clube da Esquina, o movimento mais importante da história da música em Minas Gerais – morreu às 20h50 deste domingo (2/11), aos 73 anos, no Hospital da Unimed, em Belo Horizonte, em decorrência de falência múltipla de órgãos.

Lô Borges estava internado há 18 dias, desde que deu entrada na unidade de saúde comum quadro de intoxicação medicamentosa, em 17 de outubro. O artista deixa uma obra maiúscula, iniciada com o álbum coletivo “Clube da Esquina”, capitaneado por Milton Nascimento, que se tornou um clássico mundial, e sua estreia solo, com o “Disco do tênis”, ambos lançados em 1972.

Nascido em 1952 em Belo Horizonte, Salomão Borges Filho, que ficou mais conhecido como Lô Borges, foi um dos principais compositores brasileiros e fundadores do Clube da Esquina, grupo de artistas mineiros criado nos anos 1960 na esquina das ruas Divinópolis e Paraisópolis, no Bairro Santa Tereza, na capital mineira.

Aos 20 anos, lançou, junto a Milton Nascimento, o álbum "Clube da Esquina" com fortes influências de jazz, rock, música mineira e outros estilos. O disco é considerado um marco na música brasileira.

Teve como grandes parceiros, além de Milton, Márcio Borges, seu irmão; Beto Guedes, Fernando Brant, Toninho Horta, Wagner Tiso, Flávio Venturini, Samuel Rosa, Nando Reis, Zeca Baleiro, entre outros.

O álbum de estreia da carreira solo do cantor, o "Lô Borges", popularmente como disco do tênis, também foi outro marco na carreira dele.

Entre seus sucessos estão "Paisagem na Janela", "O Trem Azul", "Um Girassol da Cor de Seu Cabelo", "Para Lennon e McCartney", "Aos Barões" e outros.