RELEMBRE
Veja os principais discos da carreira de Lô Borges
Discografia conta com parcerias com Milton Nascimento e Samuel Rosa
20/08/2025. Credito: Deck/Divulgacao. Capa Ceu de giz, album de LÃ´ Borges e Zeca Baleiro. Foto: Deck/Divulgacao. Capa Ceu de giz, album de Lô Borges e Zeca Baleiro.
"A Via-Láctea" (1979) Foto: Divulgação/EMI
Capa do disco "Meu filme" (1996) Foto: Divulgação/EMI
Credito: EMI/Odeon/Reproducao - Disco de Lo Borges conhecido como disco do tenis Foto: EMI/Odeon/Reproducao - Disco de Lo Borges conhecido como disco do tenis
Foto Cafi/EMI. Capa do cd: Milton Nascimento: Clube da Esquina. Foto: Foto Cafi/EMI.
"Samuel Rosa e Lô Borges" (2016) Foto: Divulgação/Sony