RELEMBRE

Veja os principais discos da carreira de Lô Borges

Discografia conta com parcerias com Milton Nascimento e Samuel Rosa

Estado de Minas
  20/08/2025. Credito: Deck/Divulgacao. Capa Ceu de giz, album de Lô Borges e Zeca Baleiro.
    Foto: Deck/Divulgacao. Capa Ceu de giz, album de Lô Borges e Zeca Baleiro.
  • "A Via-Láctea" (1979) Foto: Divulgação/EMI
  • Capa do disco
    Capa do disco "Meu filme" (1996) Foto: Divulgação/EMI
  • Credito: EMI/Odeon/Reproducao - Disco de Lo Borges conhecido como disco do tenis
    Disco de Lo Borges conhecido como disco do tenis Foto: EMI/Odeon/Reproducao
  • Foto Cafi/EMI. Capa do cd: Milton Nascimento: Clube da Esquina.
    Capa do cd: Milton Nascimento: Clube da Esquina. Foto: Foto Cafi/EMI.
  • "Samuel Rosa e Lô Borges" (2016) Foto: Divulgação/Sony
