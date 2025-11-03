Assine
LUTO NA MÚSICA

Morte de Lô Borges: fãs se reúnem na esquina onde tudo começou

Esquina das ruas Divinópolis e Paraisópolis, no Bairro Santa Tereza, foi ponto para criação do movimento 'Clube da Esquina'

03/11/2025 11:32 - atualizado em 03/11/2025 12:22

Fãs começam a deixar homenagens a Lô Borges na esquina onde foi criado o Clube da Esquina
Fãs começam a deixar homenagens a Lô Borges na esquina onde foi criado o movimento musical Clube da Esquina crédito: Leandro Couri/EM/D.A Press

Fãs começam a deixar flores e velas em homenagem a Lô Borges, que morreu nesse domingo (2/11), na esquina das ruas Divinópolis e Paraisópolis, no Bairro Santa Tereza, Região Leste de Belo Horizonte, local onde teve início o movimento musical fundado por ele e seus amigos, o Clube da Esquina.

"O corpo morre, mas a gente vê o legado. Vi uma frase de que 'estrelas são as que continuam brilhando depois que morrem' e ele vai continuar mesmo depois do corpo ter sido encaminhado", afirmou a desenvolvedora de softwares Gabriela Delamare, de 30 anos.

Lô Borges é um dos principais nomes da música mineira-Barbara Dutra/Divulgacao
Lô Borges participa de último show de Milton Nascimento no Mineirão-Túlio Santos/EM/D.A Press
Lô Borges-Juarez Rodrigues/EM/D.A Press.
Os integrantes do Clube da Esquina, Fernando Brant, Marcio Borges, Milton Nascimento, Lo Borges e Beto Guedes.-Renato Weil/Estado de Minas
Lô Borges, no piano, e Milton Nascimento durante a gravação de um programa de TV sobre o disco Clube da Esquina, lançado em 1972. Com Wagner Tiso, teclados, Novelli, Beto Guedes, Nelson Angelo. Sentados, ao fundo, Ronaldo Bastos, Marcio Borges e Fernando Brant-Mario Luiz Thompson/Facebook de Milton Nascimento
Lô Borges, Milton Nascimento, Márcio Borges, Fernando Brant e Juscelino Kubitschek em frente ao seminário em Diamantina-Luiz Alfredo/O Cruzeiro/Arquivo Estado de Minas
Os músicos Lô Borges, Milton Nascimento, Fernando Brant e Marcio Borges em Diamantina-Arquivo O Cruzeiro/EM
Lô Borges e seu irmão Márcio Borges seguram a capa do icônico álbum
Lô Borges beija Milton Nascimento durante show em homenagem a Fernando Brant-Leandro Couri/EM/D.A Press
Ensaio dos músicos Lô Borges e Samuel Rosa, no teatro do CCBB, na Praça da Liberdade-Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press
Lô Borges adolescente tocando violão-Arquivo EM
Lô Borges adolescente tocando violão-Arquivo EM
Lô Borges e seus familiares-Reproducao
O artista Carlos Bracher faz um quadro em homenagem a Lô Borges-Anna Ftg/Divulgacao
Em agosto de 2025, Lô Borges lançou, junto do cantor maranhense Zeca Baleiro, o álbum
Em 2022, Lô Borges fez um concerto junto a Orquestra Filarmônica de Minas Gerais-JPSofranz/Divulgacao
Show do cantor e compositor, Lô Borges, em comemoração 40 anos do Clube da Esquina na praça da Reitoria da UFMG, no Campus Pampulha-Rodrigo Clemente/EM/D.A Press
Os irmãos Marcio Borges e Lô Borges durante conversa com alunos do Colégio Padre Eustáquio.-Beto Novaes/EM/D.A Press
Lô Borges conversa com a imprensa antes da gravação do DVD junto com o cantor Samuel Rosa-Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press
Show do cantor e compositor, Lô Borges, em comemoração 40 anos do Clube da Esquina na praçaa da Reitoria da UFMG, no Campus Pampulha-Rodrigo Clemente/EM/D.A Press
Lô Borges faz show no museu Clube da Esquina no Santa Tereza-Ramon Lisboa/EM/D.A Press
Moradora da região, ela afirmou que frequentemente para no local para ficou ouvindo as músicas dos membros do Clube da Esquina tocando.

Lô Borges estava internado no hospital desde 17 de outubro devido a uma intoxicação causada por uso de remédios.


Carreira de Lô Borges


Nascido em 1952 em Belo Horizonte, Salomão Borges Filho, que ficou mais conhecido como Lô Borges, foi um dos principais compositores brasileiros e fundadores do Clube da Esquina, grupo de artistas mineiros criado nos anos 60 na esquina das ruas Divinópolis e Paraisópolis, no Bairro Santa Tereza, na capital mineira.

Aos 20 anos, lançou, junto a Milton Nascimento, o álbum "Clube da Esquina" com fortes influências de jazz, rock, música mineira e outros estilos. O disco é considerado um marco na música brasileira.

Teve como grandes parceiros, além de Milton, Márcio Borges, seu irmão; Beto Guedes, Fernando Brant, Toninho Horta, Wagner Tiso, Flávio Venturini, Samuel Rosa, Nando Reis, Zeca Baleiro, entre outros.

O álbum de estreia da carreira solo do cantor, o "Lô Borges", popularmente como disco do tênis, também foi outro marco na carreira dele.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Entre seus sucessos estão "Paisagem na Janela", "O Trem Azul", "Um Girassol da Cor de Seu Cabelo", "Para Lennon e McCartney", "Aos Barões" e outros.

