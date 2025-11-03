Assine
LUTO EM MINAS

Lô Borges e Milton Nascimento: veja fotos de momentos vividos pelos amigos

Um dos fundadores do Clube da Esquina, Lô Borges morreu aos 73 anos, em Belo Horizonte

Estado de Minas
  • 13/11/2022. Credito: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press. Brasil. Belo Horizonte - MG Show do cantor Milton Nascimento na turne A ultima sessao de musica. O cantor mineiro encerra essa turne em show historico no Mineirao em Belo Horizonte. Esse show e considerado o ultimo show de Milton Nascimento (Bituca). Na foto Milton Nascimento e Lo Borges
    13/11/2022. Credito: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press. Brasil. Belo Horizonte - MG Show do cantor Milton Nascimento na turne A ultima sessao de musica. O cantor mineiro encerra essa turne em show historico no Mineirao em Belo Horizonte. Esse show e considerado o ultimo show de Milton Nascimento (Bituca). Na foto Milton Nascimento e Lo Borges Foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press. Brasil. Belo Horizonte - MG Show do cantor Milton Nascimento na turne A ultima sessao de musica. O cantor mineiro encerra essa turne em show historico no Mineirao em Belo Horizonte. Esse show e considerado o ultimo show de Milton Nascimento (Bituca). Na foto Milton Nascimento e Lo Borges
  • 16/12/2019. Credito: Leandro Couri/EM/D.A Press. Brasil. Belo Horizonte - MG. Milton Nascimento arrebata o Mineirao com o show 'Clube da Esquina', que aconteceu na esplanda do estadio. Quinze mil pessoas se emocionaram com Bituca, que saudou Fernando Brant. Na foto, Lo Borges e Milton Nascimento.
    16/12/2019. Credito: Leandro Couri/EM/D.A Press. Brasil. Belo Horizonte - MG. Milton Nascimento arrebata o Mineirao com o show Clube da Esquina, que aconteceu na esplanda do estadio. Quinze mil pessoas se emocionaram com Bituca, que saudou Fernando Brant. Na foto, Lo Borges e Milton Nascimento. Foto: Leandro Couri/EM/D.A Press. Brasil. Belo Horizonte - MG. Milton Nascimento arrebata o Mineirao com o show 'Clube da Esquina', que aconteceu na esplanda do estadio. Quinze mil pessoas se emocionaram com Bituca, que saudou Fernando Brant. Na foto, Lo Borges e Milton Nascimento.
  • Foto Washington Possato). Samuel Rosa, Lo Borges e Milton Nascimento Copyright
    Foto Washington Possato). Samuel Rosa, Lo Borges e Milton Nascimento Copyright Foto: Washington Possato
  • 29/11/2012. Credito: Rodrigo Clemente/EM/D.A Press. Brasil. Belo Horizonte - MG. Show dos cantores e compositores, Milton Nascimento e Lo Borges, em comemoracao 40 anos do Clube da Esquina na praca da Reitoria da UFMG, no Campus Pampulha.
    29/11/2012. Credito: Rodrigo Clemente/EM/D.A Press. Brasil. Belo Horizonte - MG. Show dos cantores e compositores, Milton Nascimento e Lo Borges, em comemoracao 40 anos do Clube da Esquina na praca da Reitoria da UFMG, no Campus Pampulha. Foto: Rodrigo Clemente/EM/D.A Press. Brasil. Belo Horizonte - MG. Show dos cantores e compositores, Milton Nascimento e Lo Borges, em comemoracao 40 anos do Clube da Esquina na praca da Reitoria da UFMG, no Campus Pampulha.
  • Milton Nascimento e Lô Borges
    Milton Nascimento e Lô Borges Foto: Reprodução/Facebook
  • Milton Nascimento homenageia seu parceiro Lô Borges que morreu aos 73 anos
    Milton Nascimento homenageia seu parceiro Lô Borges que morreu aos 73 anos Foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press
  • Os músicos Lô Borges, Milton Nascimento, Fernando Brant e Marcio Borges em Diamantina
    Os músicos Lô Borges, Milton Nascimento, Fernando Brant e Marcio Borges em Diamantina Foto: Arquivo O Cruzeiro/EM
  • Milton Nascimento e Lô Borges
    Milton Nascimento e Lô Borges Foto: Leandro Couri/EM/D.A Press
