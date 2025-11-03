LUTO EM MINAS
Lô Borges e Milton Nascimento: veja fotos de momentos vividos pelos amigos
Um dos fundadores do Clube da Esquina, Lô Borges morreu aos 73 anos, em Belo Horizonte
-
13/11/2022. Credito: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press. Brasil. Belo Horizonte - MG Show do cantor Milton Nascimento na turne A ultima sessao de musica. O cantor mineiro encerra essa turne em show historico no Mineirao em Belo Horizonte. Esse show e considerado o ultimo show de Milton Nascimento (Bituca). Na foto Milton Nascimento e Lo Borges Foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press. Brasil. Belo Horizonte - MG Show do cantor Milton Nascimento na turne A ultima sessao de musica. O cantor mineiro encerra essa turne em show historico no Mineirao em Belo Horizonte. Esse show e considerado o ultimo show de Milton Nascimento (Bituca). Na foto Milton Nascimento e Lo Borges
-
16/12/2019. Credito: Leandro Couri/EM/D.A Press. Brasil. Belo Horizonte - MG. Milton Nascimento arrebata o Mineirao com o show Clube da Esquina, que aconteceu na esplanda do estadio. Quinze mil pessoas se emocionaram com Bituca, que saudou Fernando Brant. Na foto, Lo Borges e Milton Nascimento. Foto: Leandro Couri/EM/D.A Press. Brasil. Belo Horizonte - MG. Milton Nascimento arrebata o Mineirao com o show 'Clube da Esquina', que aconteceu na esplanda do estadio. Quinze mil pessoas se emocionaram com Bituca, que saudou Fernando Brant. Na foto, Lo Borges e Milton Nascimento.
-
Foto Washington Possato). Samuel Rosa, Lo Borges e Milton Nascimento Copyright Foto: Washington Possato
-
29/11/2012. Credito: Rodrigo Clemente/EM/D.A Press. Brasil. Belo Horizonte - MG. Show dos cantores e compositores, Milton Nascimento e Lo Borges, em comemoracao 40 anos do Clube da Esquina na praca da Reitoria da UFMG, no Campus Pampulha. Foto: Rodrigo Clemente/EM/D.A Press. Brasil. Belo Horizonte - MG. Show dos cantores e compositores, Milton Nascimento e Lo Borges, em comemoracao 40 anos do Clube da Esquina na praca da Reitoria da UFMG, no Campus Pampulha.
-
-
Milton Nascimento e Lô Borges Foto: Reprodução/Facebook
-
Milton Nascimento homenageia seu parceiro Lô Borges que morreu aos 73 anos Foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press
-
Os músicos Lô Borges, Milton Nascimento, Fernando Brant e Marcio Borges em Diamantina Foto: Arquivo O Cruzeiro/EM
-
-
Milton Nascimento e Lô Borges Foto: Leandro Couri/EM/D.A Press