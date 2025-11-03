Não é IA: como foi o encontro de Lô Borges e Milton com JK

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.

Um encontro que aconteceu por acaso e foi registrado pelas lentes do fotógrafo Juvenal Pereira, de O Cruzeiro, junta no mesmo banco o ex-presidente Juscelino Kubitschek e músicos do Clube da Esquina, entre eles Milton Nascimento, Márcio Borges, Duca Leal, Fernando Brant e Lô Borges, que morreu nesse domingo (2/11).

Na era da Inteligência Artificial, as fotos voltaram a aparecer nas redes sociais e muitas pessoas atribuíram o encontro a uma montagem. Porém, o encontro realmente aconteceu, em julho de 1971, em Diamantina, no Vale do Jequitinhonha, cidade natal de Kubitschek.

Os parceiros do Clube da Esquina estavam na cidade histórica a convite da revista O Cruzeiro para registrar os jovens em ascensão na música mineira. As fotos mostram os músicos percorrendo ruas e becos do centro histórico, a Igreja de Nossa Senhora do Carmo, a Praça do Mercado e tocando em frente a um casarão.

Já Juscelino Kubitschek estaria em sua cidade natal para uma matéria da revista Manchete e o encontro aconteceu por mero acaso. Além dos registros do banco em frente ao Seminário de Diamantina, há fotos deles em frente a um carro azul da Manchete. A ideia de juntar o político, que teve os direitos cassados após o Golpe de 1964, e os integrantes do Clube da Esquina teria sido do fotógrafo da revista O Cruzeiro.

Veja como foi o encontro:

O compositor Fernando Brant, o politico Juscelino Kubitscheck, o musico Marcio Borges e o cantor e compositor Milton Nascimento Arquivo/O Cruzeiro/EM Lô Borges, Maria do Carmo Leal, Marcio Borges e Milton Nascimento, em Diamantina Arquivo/O Cruzeiro/EM Os músicos Lô Borges, Fernando Brant, Marcio Borges, Juscelino Kubitschek e o musico Milton Nascimento, em Diamantina Arquivo/O Cruzeiro/EM O compositor Fernando Brant, o politico Juscelino Kubitscheck, o musico Marcio Borges e o cantor e compositor Milton Nascimento Arquivo/O Cruzeiro/EM Os músicos Lô Borges, Milton Nascimento, Fernando Brant e Marcio Borges em Diamantina Arquivo/O Cruzeiro/EM Os músicos Lô Borges, Marcio Borges, Fernando Brant e Milton Nascimento Arquivo/O Cruzeiro/EM Lô Borges, Fernando Brant, Juscelino Kubistcheck, Marcio Borges e Milton Nascimento em frente ao Seminário de Diamantina Arquivo/O Cruzeiro/EM Milton Nascimento, Fernando Brant e Juscelino Kubistcheck nas ruas de Diamantina Arquivo/O Cruzeiro/EM Milton Nascimento e integrantes do Clube da Esquina em viagem a Diamantina, em 1971 Arquivo/O Cruzeiro/EM Milton Nascimento e integrantes do Clube da Esquina em viagem a Diamantina em 1971 Arquivo/O Cruzeiro/EM Milton Nascimento e integrantes do Clube da Esquina em viagem a Diamantina em 1971 Arquivo/O Cruzeiro/EM Voltar Próximo

Luto na música

O cantor e compositor Lô Borges, um dos fundadores do Clube da Esquina, morreu às 20h50 desse domingo (2/11), no Hospital da Unimed, em Belo Horizonte. A morte do artista, aos 73 anos, em decorrência de falência múltipla de órgãos, foi confirmada pelo sobrinho dele, Rodrigo Borges. Lô Borges estava internado há 18 dias, desde que deu entrada na unidade de saúde com um quadro de intoxicação medicamentosa, em 17 de outubro.

Durante o período de tratamento, o músico passou por diversos procedimentos. No sábado, 25 de outubro, Lô Borges foi submetido a uma traqueostomia para oferecer mais conforto e manter a ventilação mecânica. Apesar de a família ter notado uma melhora nos parâmetros clínicos nos dias seguintes, o artista teve de iniciar o tratamento de hemodiálise em 27 de outubro, em um esforço para auxiliar a função renal. Ele permaneceu traqueostomizado até a data de seu falecimento.

