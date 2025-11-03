Assine
LÔ BORGES

Fernanda Takai homenageia Lô Borges: ‘Guardarei com carinho suas palavras’

O músico mineiro, que morreu nesse domingo (2/11), está recebendo mensagens de tributo de amigos e fãs

03/11/2025 15:22 - atualizado em 03/11/2025 15:24

Fernanda Takai homenageia Lô Borges
Fernanda Takai lamentou a morte de Lô Borges crédito: Fernanda Takai

A vocalista da banda Pato Fu, Fernanda Takai, lamentou em suas redes sociais a perda do amigo e um dos maiores músicos mineiros Lô Borges, que morreu nesse domingo (2/11), aos 73 anos.

“Lô, muito obrigada por ter me chamado para perto de você tantas vezes... Guardarei com carinho suas palavras e suas canções”, escreveu a cantora em seu perfil no Instagram.

A artista participou de várias colaborações musicais com Lô Borges, inclusive do primeiro single do álbum "Tobogã" (2023). O compositor a convidou para participar da faixa que dá nome ao disco e afirmou que a música “só ficou completa” com a presença de Fernanda.

Luto

Um dos fundadores do Clube da Esquina, Lô Borges morreu no Hospital da Unimed, em Belo Horizonte. Ele estava internado há 18 dias, desde que deu entrada na unidade de saúde comum com um quadro de intoxicação medicamentosa.

Durante o período de tratamento, o músico passou por diversos procedimentos. No dia 25 de outubro, foi submetido a uma traqueostomia para oferecer mais conforto e manter a ventilação mecânica.

Apesar de a família ter notado uma melhora nos parâmetros clínicos nos dias seguintes, o artista teve de iniciar o tratamento de hemodiálise em 27 de outubro, em um esforço para auxiliar a função renal. Ele permaneceu traqueostomizado até a data de seu falecimento.

