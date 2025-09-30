Ministério da Cultura emite nota em solidariedade a cineasta detida nos EUA

Estudante de jornalismo na PUC Minas e estagiária da editoria de Cultura do Estado de Minas.

O Ministério da Cultura (MinC) emitiu nesta terça-feira (30/9) uma nota de solidariedade à cineasta brasileira Barbara Marques, presa por agentes do serviço de imigração nos Estados Unidos, em 16 de setembro.

Barbara é casada com o americano Tucker May. No dia da prisão, eles estavam na etapa de primeira entrevista do processo de pedido de residência permanente, o "green card", em Los Angeles.

Em nota, o MinC afirmou estar acompanhando o desenrolar da situação com preocupação, destacando o compromisso com a defesa dos direitos culturais e humanos de brasileiras e brasileiros pelo mundo.

Confira a nota na íntegra:

"Cineasta brasileira foi presa após comparecer a uma audiência regular para obtenção de residência permanente nos EUA.

O Ministério da Cultura (MinC) manifesta solidariedade à cineasta brasileira Barbara Marques, que foi detida pelo Serviço de Imigração e Controle de Aduanas dos Estados Unidos (ICE) após comparecer a uma audiência para obtenção do green card, em Los Angeles.

Barbara, artista reconhecida por sua contribuição ao audiovisual brasileiro, é casada com um cidadão norte-americano e se apresentou voluntariamente à audiência de imigração — procedimento regular exigido pelas autoridades locais. No entanto, foi surpreendida com uma ordem de detenção e conduzida algemada. De acordo com familiares e testemunhas, Bárbara recebeu tratamento considerado desumano e desproporcional.

O caso reverbera com indignação na comunidade cultural brasileira. A trajetória de Barbara Marques é marcada por uma atuação potente no cinema independente, com obras que dão visibilidade a narrativas periféricas e femininas, contribuindo para ampliar o alcance e a representatividade da cultura brasileira no cenário internacional.

O MinC acompanha com preocupação o desenrolar da situação e reitera seu compromisso com a defesa dos direitos culturais e humanos de brasileiras e brasileiros em qualquer parte do mundo. A liberdade de criação e de circulação de artistas é um valor inegociável, pilar fundamental para a construção de uma sociedade democrática e plural.

O Ministério da Cultura se solidariza ainda com a família da cineasta e a comunidade cultural brasileira e internacional, e espera que as autoridades norte-americanas esclareçam o ocorrido com celeridade, garantindo seus direitos e sua integridade."

