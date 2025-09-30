Séries famosas que voltaram após anos; relembre os resultados

O movimento de resgatar uma produção de sucesso anos após seu encerramento não é uma novidade. Grandes estúdios e plataformas de streaming apostam na nostalgia para atrair o público que acompanhou as histórias originais. No entanto, nem sempre o resultado agrada. Enquanto alguns retornos são celebrados, outros acabam gerando frustração e críticas por não capturarem a essência que consagrou a obra.

Relembre séries famosas que voltaram após um longo hiato e veja como cada uma foi recebida pelo público e pela crítica especializada.

Dexter

A série original acompanhou por oito temporadas a vida dupla de Dexter Morgan, um analista forense que secretamente caçava e matava criminosos que escapavam da justiça. A produção foi um sucesso de audiência e crítica, mas seu episódio final, exibido em 2013, é amplamente considerado um dos piores da história da televisão, decepcionando os fãs da série.

Em 2021, a minissérie "Dexter: New Blood" chegou com a promessa de dar um desfecho digno ao personagem. A trama, ambientada dez anos depois, trouxe um Dexter vivendo com outra identidade em uma pequena cidade. A recepção inicial foi positiva, com muitos elogiando o resgate do tom original. Contudo, o episódio final novamente dividiu opiniões de forma intensa, provando que encerrar essa história é uma tarefa complexa.

Leia: Dexter "ressuscita" em Nova York e volta a matar.

Sex and the City

Entre 1998 e 2004, "Sex and the City" fez sucesso ao mostrar a vida profissional, amorosa e sexual de quatro amigas em Nova York. A série se tornou um marco cultural, influenciando a moda e o comportamento, e gerou dois filmes para o cinema. A história de Carrie, Miranda, Charlotte e Samantha parecia encerrada, mas a era do streaming decidiu que havia mais a ser contado.

Em 2021, a continuação "And Just Like That..." estreou, mas com uma ausência sentida: a personagem Samantha Jones não retornou devido a desentendimentos nos bastidores. A série tentou se modernizar, abordando temas atuais e incluindo novos personagens, mas a recepção foi mista. Muitos críticos e fãs consideraram que a nova trama perdeu a leveza e a química que consagraram a original, transformando o retorno em uma experiência não tão boa.

Arquivo X

Um dos maiores fenômenos culturais dos anos 1990, "Arquivo X" marcou uma geração com os casos investigados pelos agentes do FBI Fox Mulder e Dana Scully. A busca pela verdade sobre vida extraterrestre e conspirações governamentais se estendeu por nove temporadas, terminando em 2002. A série deixou uma legião de fãs órfãos, que nunca perderam a esperança de um reencontro.

A espera terminou em 2016, quando a série retornou para uma nova temporada com seis episódios. Apesar do sucesso inicial, o fôlego diminuiu. As novas tramas foram consideradas irregulares e o desfecho da última temporada não agradou.

Gilmore Girls

A história do forte laço entre a mãe solo Lorelai e sua filha Rory conquistou o público entre 2000 e 2007. Com referências à cultura pop e personagens cativantes, "Gilmore Girls" se tornou um clássicotelevisivo. O final da sétima temporada, no entanto, foi produzido sem a criadora original da série, Amy Sherman-Palladino, e não teve as famosas "quatro palavras finais" que ela sempre planejou.

A Netflix resolveu essa pendência em 2016 com a minissérie "Gilmore Girls: A Year in the Life". O reencontro foi um evento para os fãs, mas o resultado gerou debates acalorados. As trajetórias de alguns personagens, especialmente Rory, foram questionadas, e o final em aberto deixou o público com ainda mais perguntas.