Assine
overlay
Início Cultura
DE VOLTA ÀS TELONAS

Novo filme de ‘Os Simpsons’ ganha pôster e data de estreia

O pôster oficial mostra Homer e promete trazer a família Simpson de volta aos cinemas quase 20 anos após o primeiro filme

Publicidade
Carregando...
Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
30/09/2025 13:44

compartilhe

Siga no
x
Segundo filme de 'Os Simpsons' está com estreia marcada para 2027
Segundo filme de 'Os Simpsons' está com estreia marcada para 2027 crédito: Fox / Reprodução

Quase duas décadas depois de seu lançamento, “Os Simpsons: o filme” terá uma sequência. O anúncio foi feito nesta terça-feira (30/9), com divulgação de um pôster e estreia marcada para  23 de julho de 2027.

A imagem oficial,  divulgada no Instagram da série, mostra um donut sendo agarrado, com confeitos em forma do número 2. “Homer está voltando para uma segunda dose”, diz o texto. 

Leia Mais

Criada por Matt Groening em 1989, a série acompanha a rotina da família Simpson – Homer, Marge e os filhos Bart, Lisa e Maggie – em Springfield. Com 37 temporadas exibidas e renovação garantida até a 40ª, “Os Simpsons” se consolidou como a série animada de horário nobre mais antiga da televisão dos Estados Unidos, com quase 800 episódios.

O primeiro filme, lançado em julho de 2007, mostrava Homer poluindo acidentalmente o abastecimento de água da cidade, levando ao isolamento da cidade de Springfield sob um domo. O longa arrecadou mais de US$ 500 milhões globalmente (R$ 26,64 bilhões) e terminou com Maggie dizendo “sequência?” nos créditos finais.

Em 2014, o produtor executivo James L. Brooks revelou ter sido abordado pela Fox para criar uma continuação. Porém, em 2024, o roteirista e produtor executivo Al Jean explicou que as discussões foram interrompidas durante a pandemia de Covid-19. Segundo ele, a Disney esperava observar o desempenho de filmes de animação como “Divertida Mente 2”, que arrecadou US$ 1,6 bilhão (R$ 8,5 bilhões), antes de investir em novos longas dos Simpsons.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Até o momento, nenhum detalhe sobre a trama da sequência foi revelado.

Uma cena de episódio da terceira temporada de “Os Simpsons” foi fundamental para evitar a morte por asfixia de duas crianças. Os casos ocorreram nos Estados Unidos e no Reino Unido. -Reprodução
Uma cena de episódio da terceira temporada de “Os Simpsons” foi fundamental para evitar a morte por asfixia de duas crianças. Os casos ocorreram nos Estados Unidos e no Reino Unido. Reprodução
No episódio “Homer at the Bat”, Homer Simpson engasga com uma rosquinha e seu amigo Lenny Leonard olha para um quadro de avisos que contém um pôster indicando como fazer a manobra de Heimlich, técnica para socorrer quem sofre com um engasgo. -Reprodução
No episódio “Homer at the Bat”, Homer Simpson engasga com uma rosquinha e seu amigo Lenny Leonard olha para um quadro de avisos que contém um pôster indicando como fazer a manobra de Heimlich, técnica para socorrer quem sofre com um engasgo. Reprodução
Em entrevista ao jornal Orlando Sentinel, da cidade localizada no estado da Flórida, uma mulher chamada Karen Bencze revelou que o filho de dez anos repetiu a manobra que viu no pôster da série de animação para salvar o irmão, que estava sem ar após engasgasr-se com uma laranja. -Reprodução
Em entrevista ao jornal Orlando Sentinel, da cidade localizada no estado da Flórida, uma mulher chamada Karen Bencze revelou que o filho de dez anos repetiu a manobra que viu no pôster da série de animação para salvar o irmão, que estava sem ar após engasgasr-se com uma laranja. Reprodução
O mesmo aconteceu no Reino Unido, de acordo com relato de um menino ao diário Sunday Express. Ao ver um colega de escola sofrer com um engasgo, ele aplicou a manobra de Heimlich que havia aprendido ao observar o pôster do episódio de “Os Simpsons”. -Reprodução
O mesmo aconteceu no Reino Unido, de acordo com relato de um menino ao diário Sunday Express. Ao ver um colega de escola sofrer com um engasgo, ele aplicou a manobra de Heimlich que havia aprendido ao observar o pôster do episódio de “Os Simpsons”. Reprodução
A série
A série "Os Simpsons" já apareceu no noticiário por outra razão, a de ser "capaz" de prever o futuro. Isso porque fatos retratados em episódios aconteceram de forma similar na vida real, alimentando essa fama. Divulgação
Um caso recente de suposta
Um caso recente de suposta "previsão" se refere à exposição ‘Willy Wonka Experience’, em Glasgow, na Escócia. Os organizadores prometeram atividades imersivas no universo da famosa fábrica de chocolate. Mas o fracasso foi tão grande que os realizadores prometeram ressarcimento ao público. Divulgação
No site do evento, havia a promessa de que as crianças fariam uma viagem repleta de surpresas encantadoras, projeções e efeitos visuais, com distribuição de brindes. Mas a experiência durou apenas dois minutos e não havia quase nada no evento. Até os atores contratados para o
No site do evento, havia a promessa de que as crianças fariam uma viagem repleta de surpresas encantadoras, projeções e efeitos visuais, com distribuição de brindes. Mas a experiência durou apenas dois minutos e não havia quase nada no evento. Até os atores contratados para o "espetáculo" se decepcionaram. Divulgação
Vale ressaltar que tal evento não tem ligação com os produtores do filme
Vale ressaltar que tal evento não tem ligação com os produtores do filme "Fantástica Fábrica de Chocolate”, estrelado pelo ator Timothée Chalamet. Apenas se inspirava na obra, em que Wonka conduz a produção de maravilhosos chocolates e distribui bilhetes dourados para a premiação das crianças. Divulgação
No episódio ‘Bart’s Inner Child’, da quinta temporada, Homer Simpson abre um parque infantil no quintal de casa e cobra ingresso prometendo muita diversão. Mas a experiência decepciona o público e o negócio fracassa. Daí a semelhança apontada pelos fãs da série.-Divulgação
No episódio ‘Bart’s Inner Child’, da quinta temporada, Homer Simpson abre um parque infantil no quintal de casa e cobra ingresso prometendo muita diversão. Mas a experiência decepciona o público e o negócio fracassa. Daí a semelhança apontada pelos fãs da série. Divulgação
Os entusiastas do famoso seriado estão sempre em busca de episódios específicos da série com o intuito de reforçar mais uma vez a noção de que o programa consegue prever o futuro.-Reprodução/Os Simpsons
Os entusiastas do famoso seriado estão sempre em busca de episódios específicos da série com o intuito de reforçar mais uma vez a noção de que o programa consegue prever o futuro. Reprodução/Os Simpsons
Adeptos dessa tese já destacaram as semelhanças de um episódio com o trágico evento do submersível Titan, que desapareceu no dia 18/6/2023 durante uma expedição aos destroços do Titanic e depois implodiu matando todos a bordo. -reprodução / star+
Adeptos dessa tese já destacaram as semelhanças de um episódio com o trágico evento do submersível Titan, que desapareceu no dia 18/6/2023 durante uma expedição aos destroços do Titanic e depois implodiu matando todos a bordo. reprodução / star+
No episódio “Na Onda do Mar”, da 9ª temporada, Homer, Barney e Moe ficam presos em um submarino nuclear durante o que eles imaginavam ser um treinamento para a Marinha. Mas esse nem é o que mais se aproxima da história real.-reprodução / star+
No episódio “Na Onda do Mar”, da 9ª temporada, Homer, Barney e Moe ficam presos em um submarino nuclear durante o que eles imaginavam ser um treinamento para a Marinha. Mas esse nem é o que mais se aproxima da história real. reprodução / star+
O 10º episódio da temporada 17, intitulado “O Pai do Homer”, mostra o protagonista descobrindo que um bilionário pode ser seu pai biológico e ambos embarcam em submarinos para chegar ao fundo do mar.-reprodução / star+
O 10º episódio da temporada 17, intitulado “O Pai do Homer”, mostra o protagonista descobrindo que um bilionário pode ser seu pai biológico e ambos embarcam em submarinos para chegar ao fundo do mar. reprodução / star+
Chegando lá, os dois não só encontram destroços de um navio perdido, como se perdem, e Homer ainda enfrenta problemas com o oxigênio. Relembre outras
Chegando lá, os dois não só encontram destroços de um navio perdido, como se perdem, e Homer ainda enfrenta problemas com o oxigênio. Relembre outras "premonições" da série! reprodução / star+
Derrota para a Alemanha na Copa: Na 25ª temporada, exibida entre 2013 e 2014, Homer é chamado para ser árbitro da Copa do Mundo. Em um determinado momento, é mostrado que a Alemanha venceu o Brasil. Pelo menos o placar foi um pouco mais modesto, só 2 x 0.-reprodução / star+
Derrota para a Alemanha na Copa: Na 25ª temporada, exibida entre 2013 e 2014, Homer é chamado para ser árbitro da Copa do Mundo. Em um determinado momento, é mostrado que a Alemanha venceu o Brasil. Pelo menos o placar foi um pouco mais modesto, só 2 x 0. reprodução / star+
O episódio foi lançado alguns meses antes do fatídico 7x1, na Copa de 2014, e deixou muita gente assustada com o poder de
O episódio foi lançado alguns meses antes do fatídico 7x1, na Copa de 2014, e deixou muita gente assustada com o poder de "premonição" do desenho. reprodução / star+
Nesse mesmo episódio, Homer acaba se envolvendo em um esquema de manipulação de resultados e aparecem várias notas de R$ 200,00, sendo que a cédula só foi lançada oficialmente no Brasil em 2020! -reprodução / star+
Nesse mesmo episódio, Homer acaba se envolvendo em um esquema de manipulação de resultados e aparecem várias notas de R$ 200,00, sendo que a cédula só foi lançada oficialmente no Brasil em 2020! reprodução / star+
Pandemia de Covid: Em um episódio que foi ao ar em 1993, Margie contrai uma nova gripe asiática chamada “Gripe de Osaka”. Os habitantes da cidade até ficam trancados em casa até que se descobrisse a cura…-reprodução star+
Pandemia de Covid: Em um episódio que foi ao ar em 1993, Margie contrai uma nova gripe asiática chamada “Gripe de Osaka”. Os habitantes da cidade até ficam trancados em casa até que se descobrisse a cura… reprodução star+
Trump presidente: Essa teoria foi uma das mais famosas na internet. No episódio “Bart to the future”, exibido no início dos anos 2000, ninguém menos que Donald Trump é eleito presidente dos EUA.-reprodução / star+
Trump presidente: Essa teoria foi uma das mais famosas na internet. No episódio “Bart to the future”, exibido no início dos anos 2000, ninguém menos que Donald Trump é eleito presidente dos EUA. reprodução / star+
Depois dele, Lisa se elege no lugar e afirma que
Depois dele, Lisa se elege no lugar e afirma que "herdou uma grande dívida" e que "o país estava quebrado". Coincidência? reprodução / star+
Guerra Rússia x Ucrânia: No mesmo episódio em que Homer, Barney e Moe ficam presos em um submarino nuclear, já se falava sobre a reocupação de territórios que faziam parte da União Soviética pela Rússia, o que inclui a Ucrânia.-reprodução / star+
Guerra Rússia x Ucrânia: No mesmo episódio em que Homer, Barney e Moe ficam presos em um submarino nuclear, já se falava sobre a reocupação de territórios que faziam parte da União Soviética pela Rússia, o que inclui a Ucrânia. reprodução / star+
Tigre: Em 1993, um episódio de “Os Simpsons” mostra uma dupla de mágicos sendo atacada por um tigre branco que eles usam em seu espetáculo. A “premonição” teria a ver com Roy, da dupla famosa de mágicos Siegfried e Roy, que foi atacado pelo mesmo animal 10 anos depois.-reprodução / star+
Tigre: Em 1993, um episódio de “Os Simpsons” mostra uma dupla de mágicos sendo atacada por um tigre branco que eles usam em seu espetáculo. A “premonição” teria a ver com Roy, da dupla famosa de mágicos Siegfried e Roy, que foi atacado pelo mesmo animal 10 anos depois. reprodução / star+
A Partícula de Deus: Na 10ª temporada, Homer passa por uma crise de meia-idade e resolve tentar se tornar inventor. Acontece que por muito pouco ele não prevê a chamada “Partícula de Deus”, que veio a ser descoberta 10 anos depois.-reprodução / star+
A Partícula de Deus: Na 10ª temporada, Homer passa por uma crise de meia-idade e resolve tentar se tornar inventor. Acontece que por muito pouco ele não prevê a chamada “Partícula de Deus”, que veio a ser descoberta 10 anos depois. reprodução / star+
Os Simpsons não só fizeram previsões sobre ciência e política, mas também acertaram ao afirmar que a Walt Disney Company se tornaria proprietária da Fox.-montagem / reprodução / divulgação
Os Simpsons não só fizeram previsões sobre ciência e política, mas também acertaram ao afirmar que a Walt Disney Company se tornaria proprietária da Fox. montagem / reprodução / divulgação
Em 1998, um episódio foi transmitido com a sequência de abertura da série alterada, revelando que a Fox era uma subsidiária da Walt Disney Company. -reprodução / star+
Em 1998, um episódio foi transmitido com a sequência de abertura da série alterada, revelando que a Fox era uma subsidiária da Walt Disney Company. reprodução / star+
O acordo de aquisição na verdade foi finalizado em 2017, com um valor surpreendente de US$ 52,4 bilhões, equivalente a cerca de R$ 270 bilhões na taxa de câmbio atual.-Pixabay
O acordo de aquisição na verdade foi finalizado em 2017, com um valor surpreendente de US$ 52,4 bilhões, equivalente a cerca de R$ 270 bilhões na taxa de câmbio atual. Pixabay

10 curiosidades sobre Os Simpsons

  1. Homer quase não se chamava Homer. Matt Groening cogitou “Harry”, mas achou “Homer” mais engraçado;
  2. Bart é um anagrama de “brat”, que significa “moleque”, combinando perfeitamente com seu jeito travesso;
  3. A pele amarela foi escolhida para que os personagens se destacassem enquanto o público zapeava os canais;
  4. Maggie raramente fala, mas se expressa de formas diferentes nos episódios;
  5. Mais de 700 celebridades já participaram, de Michael Jackson a Elon Musk, ninguém escapa de Springfield;
  6. “D’oh!”, expressão de Homer, é reconhecida oficialmente no Oxford English Dictionary;
  7. Bart, Lisa e Maggie não envelhecem – Mesmo com mais de 30 anos no ar, as crianças permanecem praticamente da mesma idade;
  8. O filme de 2007 arrecadou mais de US$ 500 milhões – E a sequência está marcada para 2027;
  9. A série já brincou com seu próprio fim – A 36ª temporada foi anunciada como o “final”, quando Bart finalmente completou 11 anos.
  10. Eles “previram” o futuro, de resultado das eleições a descobertas científicas, vários fatos apareceram primeiro na série. Coincidência?

Tópicos relacionados:

cinema cultura filme simpsons

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay