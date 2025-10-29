Roteiro de 1 dia pelo Circuito Liberdade, em BH: o que fazer além do CCBB?

Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.

Grandes exposições no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) costumam gerar filas e despertar um novo interesse pelo Circuito Liberdade, na Região Centro-Sul de BH. O sucesso do local é um convite para explorar não apenas o centro cultural, como todo o complexo de museus e espaços artísticos que transformaram o entorno da Praça da Liberdade em um dos principais polos culturais do país.

Para quem planeja visitar uma das mostras em cartaz ou simplesmente quer mergulhar na efervescência cultural da capital mineira, um roteiro de um dia pode ser a melhor forma de aproveitar o que o circuito tem a oferecer. A organização é simples, e a maior parte das atrações é gratuita, permitindo um passeio rico e acessível.

Exposições

Comece o dia pelo próprio Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) , na Praça da Liberdade, 450, Bairro Funcionários. Além das exposições principais, o prédio histórico por si só já vale a visita. A arquitetura imponente e os espaços internos, como o pátio e o café, são um ótimo ponto de partida. Reserve pelo menos duas horas para explorar o local com calma.

Atualmente, o centro exibe “Fullgás – artes visuais e anos 1980 no Brasil”, que reúne mais de 200 artistas de todos os estados brasileiros. São cerca de 300 obras que dialogam com a cultura pop da década de 1980 por meio da música, da TV, dos quadrinhos, das revistas e das capas de discos que marcaram uma geração.

CCBB Educativo terá atividades gratuitas sobre história negra de Belo Horizonte Alexandre Guzanshe/EM/D.A. Press

Outra mostra em cartaz é “Uma história da arte brasileira”, em exibição até 10 de novembro. A exposição reúne mais de 50 obras do acervo do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro (MAM-RJ), apresentando um amplo panorama da produção artística nacional nos séculos XX e XXI, com trabalhos que atravessam diferentes contextos históricos e sociais.

Depois dessa imersão, atravesse a praça e visite o Memorial Minas Gerais Vale, que está temporariamente fechado para manutenção. O espaço oferece uma viagem interativa pela história e cultura do estado, com instalações que misturam o tradicional e o contemporâneo — uma experiência sensorial que encanta todas as idades.

Como alternativa, a poucos metros dali, está a Biblioteca Pública Estadual de Minas Gerais , que passou recentemente por revitalização e reúne um dos acervos literários mais importantes do país. Até o fim do mês, o local recebe ações lúdicas para crianças e atividades envolvendo literatura, como a “250 Anos de Jane Austen“, que vai até 30 deste mês.

O que fazer na parte da tarde

Após o almoço, siga para o Espaço do Conhecimento UFMG , que funciona de terça a domingo. O local combina ciência, arte e cultura, abrigando um dos planetários mais modernos do Brasil. As sessões costumam ser concorridas, por isso vale conferir a programação com antecedência para garantir seu lugar.

visitacao espaço do conhecimento ufmg Juarez Rodrigues/EM/D.A Press

As atividades no Planetário serão retomadas em novembro, com uma nova experiência ainda mais imersiva. A exposição permanente no térreo, por sua vez, apresenta conteúdos sobre astronomia, arqueologia e biodiversidade, em um ambiente totalmente interativo.

Outra parada obrigatória é o MM Gerdau – Museu das Minas e do Metal , instalado no antigo prédio da Secretaria de Educação. O museu narra a história da mineração de forma tecnológica e criativa, com atrações interativas e amostras de minerais raros que impressionam visitantes de todas as idades.

fachada do Museu das Minas e do Metal (MM Gerdau) Layane Costa/EM/D.A Press

Encerrando o passeio

Para fechar o roteiro, nada melhor do que uma caminhada pelos jardins do Palácio. De influência inglesa, o espaço combina áreas verdes com elementos arquitetônicos, obras de arte, um lago e um belo orquidário. Apreciar seus detalhes é revisitar o período da construção da cidade e conhecer aspectos históricos, decorativos e simbólicos da capital mineira.

Aberto à visitação desde 2019, o Palácio da Liberdade bateu recorde de público no ano passado, com 373,6 mil visitantes MARCOS VIEIRA/EM/D.A PRESS

Vale também visitar o Palácio da Liberdade, cuja arquitetura e cujo acervo reúnem um patrimônio rico e diversificado, composto por mobiliário, obras de arte e objetos decorativos que fizeram parte do cotidiano dos governantes que residiram e trabalharam no local.

Dicas para aproveitar o passeio

Horários: verifique o funcionamento de cada espaço nos sites oficiais antes de sair de casa, pois os horários podem variar, principalmente nos feriados.



Ingressos: a maioria dos museus tem entrada gratuita, mas exposições temporárias ou eventos específicos podem exigir retirada de ingressos online com antecedência.



Conforto: o circuito é ideal para ser explorado a pé. Use calçados confortáveis para caminhar entre os prédios e pelos jardins.



Movimento: para uma experiência mais tranquila, planeje sua visita para um dia de semana. Os espaços costumam estar mais vazios, permitindo uma visita mais imersiva.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.