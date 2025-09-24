Assine
overlay
Início Cultura
ARTES VISUAIS

CCBB-BH recebe ‘Uma história da arte brasileira’

Mostra que reúne 50 obras selecionadas da produção artística nacional nos séculos 20 e 21, do modernismo à arte contemporânea, será aberta nesta quarta (24/9)

Publicidade
Carregando...
Gabriela Matina
Gabriela Matina
Repórter
Graduanda em jornalismo na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). No jornal Estado de Minas, atuou como estagiária no caderno de cultura entre 2023 e 2024, quando assumiu o cargo de repórter no mesmo caderno.
24/09/2025 04:00

compartilhe

Siga no
x
A escultura
A escultura "O impossível", da artista mineira Maria Martins (1894-1973) pode ser vista na entrada do CCBB, entre as obras que pertencem ao acervo do MAM-RJ crédito: Leandro Couri/EM/D.A.Press

O CCBB-BH inaugura nesta quarta-feira (24/9) a mostra “Uma história da arte brasileira”, com parte do acervo do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro (MAM). O uso do artigo indefinido no título é proposital e sinaliza ao público que se trata de um recorte – ainda marcado pelo eixo Rio-São Paulo e pela predominância de artistas homens brancos – e não da totalidade da história da arte no país.

Leia Mais


Com mais de 50 obras selecionadas de um acervo de 16 mil peças, a exposição inicia sua itinerância em Belo Horizonte e reúne nomes consagrados pela crítica e pela historiografia da arte, como Cândido Portinari, Adriana Varejão, Anita Malfatti, Lygia Clark e Di Cavalcanti. “A proposta é apresentar os clássicos, mas também promover uma avaliação crítica da própria narrativa construída pela história da arte”, afirma a curadora Raquel Barreto.


Originalmente concebida para a Cúpula do G20, realizada em novembro de 2024, a mostra tinha como objetivo apresentar a arte brasileira aos chefes de Estado das maiores economias do mundo. Agora, está organizada em cinco eixos que percorrem a produção artística nacional nos séculos 20 e 21, do modernismo à arte contemporânea.


Parte das obras vem da coleção de Gilberto Chateaubriand, filho de Assis Chateaubriand, o fundador dos Diários Associados. Desde 1993, o MAM mantém em comodato mais de 6 mil peças reunidas ao longo da vida pelo colecionador, que foi diplomata e grande entusiasta da arte brasileira.


Escultura

O percurso começa fora das galerias, com a escultura “O impossível”, da mineira de Campanha Maria Martins, instalada logo na entrada do museu. Organizado em décadas, o roteiro expositivo mostra como a prática artística interpretou o mundo em diferentes períodos. O modernismo abre a primeira sala, com obras de Portinari, Di Cavalcanti, Anita Malfatti e Guignard, que recebe o visitante com a tela “Parque Municipal”.


“Esse período representa uma consolidação do que se convencionou chamar de arte brasileira. Muitos desses artistas eram membros da elite e repetiam visões de fora para dentro. Hoje, avaliando criticamente, sabemos que há problemas nessa narrativa, que podem e devem ser problematizados”, afirma a curadora.


Nesse sentido, a exposição inclui o pintor e sambista Heitor dos Prazeres, historicamente classificado como artista ingênuo ou primitivo, mas que, segundo a curadoria, “é tão moderno quanto Di Cavalcanti”.


Projeto expositivo

O arquiteto Gero Tavares, responsável pelo projeto da mostra, também assinou a exposição anterior do mesmo espaço, dedicado às obras de Antonio Obá e Marcos Siqueira. “É o mesmo lugar, mas construímos outra experiência”, diz. Enquanto a mostra de Obá tinha ambientação mais escura, esta é mais solar, respeitando os limites de luz que as obras podem receber. Já as paredes azuis que decoram o ambiente foram uma escolha do Itamaraty para a apresentação no G20.


Se o modernismo buscava aproximar a pintura da realidade, a segunda sala segue no sentido oposto. A partir dos anos 1950, o abstracionismo e o concretismo inauguraram uma nova etapa na arte brasileira. Artistas se libertaram da figuração e do compromisso com o real, dialogando diretamente com movimentos internacionais. De um lado, os neoconcretos Lygia Pape, Ivan Serpa e Sérgio Oiticica; de outro, os abstracionistas Tomie Ohtake e Ione Saldanha. O clássico “Bicho”, de Lygia Clark, também integra esse núcleo.


Nos anos 1960, a produção artística passou a assumir um caráter mais político. Nessa sala estão Wanda Pimentel, Carlos Vergara, Anna Maria Maiolino e Cildo Meireles.


Chegando aos anos 1980, a mostra estabelece um contraste com “Fullgás”, outra exposição em cartaz no centro cultural que também revisita a década. Enquanto “Fullgás” mergulha na cultura pop, “Uma história da arte brasileira” privilegia a pintura.


“Se na década anterior a agenda política estava muito marcada, esses artistas trazem outras preocupações, uma ideia mais solar, ligada à liberdade”, diz a curadora Raquel Barreto. Ela destaca ainda que duas artistas presentes na sala, Adriana Varejão e Beatriz Milhazes, são, em sua opinião, hoje as mais importantes da arte brasileira.


A sala final rompe com a centralidade do Sudeste. A partir dos anos 2000, cresce a presença de artistas negros, indígenas e LGBTQIA+, não apenas como sujeitos representados, mas como protagonistas de suas narrativas.


A produção recente, mais diversa e experimental, está representada por nomes como Camila Soato, Jarbas Lopes e Thiago Martins de Melo. “É um percurso interessante para entender as mudanças e diferenças entre as décadas, os movimentos artísticos e a chegada à arte contemporânea”, resume a curadora.


“UMA HISTÓRIA DA ARTE BRASILEIRA”
A exposição será aberta nesta quarta-feira (24/9), no Centro Cultural Banco do Brasil (Praça da Liberdade, 450, Funcionários). Visitação de quarta a segunda, das 10h às 22h, até 1º de dezembro. Entrada franca. Ingressos podem ser retirados na bilheteria e no site do CCBB.

Tópicos relacionados:

bh ccbb cultura- em-cartaz exposicao minas-gerais

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay