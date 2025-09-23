Consumo de MPB cresce 47% no Spotify; maior público é da Geração Z
Público entre 18 a 24 anos representa 64% no crescimento das reproduções do gênero musical no streaming
Se antes a Música Popular Brasileira (MPB) parecia algo restrito a gerações mais velhas, com o clichê do "tiozão no churrasco com violão", hoje a realidade é completamente diferente. Dados do Spotify revelam que quem está dando o maior gás para o gênero são os jovens da Geração Z.
Nos últimos dois anos, entre 2022 e 2024, o consumo total de MPB na plataforma cresceu 47%. O mais notável, no entanto, é o protagonismo da faixa etária de 18 a 24 anos, que foi responsável por 64% desse crescimento.
Atualmente, a Gen Z já representa 25,1% de todo o consumo de MPB no Spotify, sendo a única faixa etária que cresceu proporcionalmente nos últimos três anos.
Entre as músicas mais ouvidas do gênero musical pela geração Z o grande destaque é “Lisboa”, uma parceria entre o cantor Lenine e o duo AnaVitória. “Aliança” e “Velha infância”, dos Tribalistas – projeto musical formado por Arnaldo Antunes, Carlinhos Brown e Marisa Monte –, também estão entre as mais tocadas.
Os clássicos “Tempo perdido”, da banda Legião Urbana, e “Dias de luta, dias de glória”, dos roqueiros do Charlie Brown Jr., completam a lista das cinco mais ouvidas.
Quais os artistas de MPB favoritos da Geração Z?
- ANAVITÓRIA
-
Liniker
-
Tribalistas
-
Seu Jorge
-
Djavan
-
Marisa Monte
-
Chico Buarque
-
Tim Maia
-
Legião Urbana
-
O Rappa
MPB com outra roupagem
O levantamento do Spotify mostra que a MPB está sendo reinventada com uma estética moderna e sonoridades que criam uma ponte entre o passado e o presente. Longe de ser apenas um gênero nostálgico, a MPB se tornou parte do universo digital dos jovens, aparecendo em diversos contextos:
-
Nos samples do rap: Artistas como BK, que trazem referências de ícones como Djavan e Milton Nascimento.
-
No funk MTG: Ritmos que revisitam clássicos de Rita Lee e Seu Jorge.
-
Nas playlists e trends: A MPB agora é trilha sonora para festas, momentos de lazer e até introspecção.
Essa fusão mostra que a música brasileira é viva e se transforma conforme a juventude se conecta a ela.