Consumo de MPB cresce 47% no Spotify; maior público é da Geração Z

Público entre 18 a 24 anos representa 64% no crescimento das reproduções do gênero musical no streaming

Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
23/09/2025 13:12

Se antes a Música Popular Brasileira (MPB) parecia algo restrito a gerações mais velhas, com o clichê do "tiozão no churrasco com violão", hoje a realidade é completamente diferente. Dados do Spotify revelam que quem está dando o maior gás para o gênero são os jovens da Geração Z.

Nos últimos dois anos, entre 2022 e 2024, o consumo total de MPB na plataforma cresceu 47%. O mais notável, no entanto, é o protagonismo da faixa etária de 18 a 24 anos, que foi responsável por 64% desse crescimento. 

Atualmente, a Gen Z já representa 25,1% de todo o consumo de MPB no Spotify, sendo a única faixa etária que cresceu proporcionalmente nos últimos três anos.

Entre as músicas mais ouvidas do gênero musical pela geração Z o grande destaque é “Lisboa”, uma parceria entre o cantor Lenine e o duo AnaVitória. “Aliança” e “Velha infância”, dos Tribalistas – projeto musical formado por Arnaldo Antunes, Carlinhos Brown e Marisa Monte –, também estão entre as mais tocadas.

Os clássicos “Tempo perdido”, da banda Legião Urbana, e “Dias de luta, dias de glória”, dos roqueiros do Charlie Brown Jr., completam a lista das cinco mais ouvidas. 

Quais os artistas de MPB favoritos da Geração Z?

  • ANAVITÓRIA

  • Liniker

  • Tribalistas

  • Seu Jorge

  • Djavan

  • Marisa Monte

  • Chico Buarque

  • Tim Maia

  • Legião Urbana

  • O Rappa

MPB com outra roupagem

O levantamento do Spotify mostra que a MPB está sendo reinventada com uma estética moderna e sonoridades que criam uma ponte entre o passado e o presente. Longe de ser apenas um gênero nostálgico, a MPB se tornou parte do universo digital dos jovens, aparecendo em diversos contextos:

  • Nos samples do rap: Artistas como BK, que trazem referências de ícones como Djavan e Milton Nascimento.

  • No funk MTG: Ritmos que revisitam clássicos de Rita Lee e Seu Jorge.

  • Nas playlists e trends: A MPB agora é trilha sonora para festas, momentos de lazer e até introspecção.

Essa fusão mostra que a música brasileira é viva e se transforma conforme a juventude se conecta a ela.

