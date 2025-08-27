Spotify lança recurso troca de mensagens

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O Spotify vai começar a implementar um recurso de mensagens para usuários dos planos gratuito e premium. A novidade ficará disponível em dispositivos móveis e para usuários a partir de 16 anos. A gigante do streaming de música informou, nessa terça-feira (26/8), que a nova função começa ser implementada a partir desta semana, em mercados selecionados.

O Spotify já havia testado uma função semelhante no passado, mas a removeu em 2017 por causa do baixo engajamento. Desta vez, a companhia aposta no crescimento expressivo de sua base para retomar os ganhos e conquistar maior participação no mercado.

Com 696 milhões de usuários ativos mensais no segundo trimestre, a empresa busca atingir a marca de 1 bilhão de usuários. Para isso, vem investindo em novas funcionalidades e na expansão do catálogo, incluindo mais conteúdos em vídeo e parcerias com criadores de podcasts para oferecer opções de monetização.

A iniciativa ocorre em um cenário de forte competição com rivais como Apple Music, Amazon Music e YouTube. Ao mesmo tempo, a empresa tem apostado em estratégias para aumentar margens, como reajustes nos preços das assinaturas.

Quanto custa assinar os streamings de música?

Spotify: Individual: Desconto para estudantes, R$ 12,90/mês. Duo: Para duas contas, R$ 31,90/mês. Família: Para até seis contas, em torno de R$ 40,90/mês. Universitário: R$ 11,90/mês. Apple Music: Individual: R$ 21,90/mês. Família: R$ 34,90/mês Universitária: R$ 11,90/ mês Amazon Music Unlimited: Individual: R$ 21,90/mês Família: Para até seis contas, em torno de R$ 34,90/mês Descontos para membros Prime: Oferece uma taxa reduzida para assinantes do Amazon Prime. YouTube Music (YouTube Premium): Individual: R$ 26,90/mês Família: R$ 53,90/mês Estudante: R$ 16,90/mês Deezer: Premium: R$ 24,90/mês Duo: R$ 32,90/mês Premium Family: R$ 39,90/ mês Tidal: Individual: R$ 21,90/mês Família: R$ 34,90/mês Estudante: R$ 10,90/mês DJ Extension; R$ 11,90/mês