STREAMING

Spotify lança recurso troca de mensagens

Funcionalidade será disponibilizada para usuários com mais de 16 anos, nos planos premium e gratuito

Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
27/08/2025 13:56

Recurso de mensagem no Spotify já está sendo implementado
Recurso de mensagem no Spotify já está sendo implementado crédito: AFP

O Spotify vai começar a implementar um recurso de mensagens para usuários dos planos gratuito e premium. A novidade ficará disponível em dispositivos móveis e para usuários a partir de 16 anos. A gigante do streaming de música informou, nessa terça-feira (26/8), que a nova função começa ser implementada a partir desta semana, em mercados selecionados. 

O Spotify já havia testado uma função semelhante no passado, mas a removeu em 2017 por causa do baixo engajamento. Desta vez, a companhia aposta no crescimento expressivo de sua base para retomar os ganhos e conquistar maior participação no mercado.

Visual da nova função de mensagem no Spotify
Visual da nova função de mensagem no Spotify Reprodução

Com 696 milhões de usuários ativos mensais no segundo trimestre, a empresa busca atingir a marca de 1 bilhão de usuários. Para isso, vem investindo em novas funcionalidades e na expansão do catálogo, incluindo mais conteúdos em vídeo e parcerias com criadores de podcasts para oferecer opções de monetização.

A iniciativa ocorre em um cenário de forte competição com rivais como Apple Music, Amazon Music e YouTube. Ao mesmo tempo, a empresa tem apostado em estratégias para aumentar margens, como reajustes nos preços das assinaturas.

Quanto custa assinar os streamings de música?

  1. Spotify:
    1. Individual: Desconto para estudantes, R$ 12,90/mês.
    2. Duo: Para duas contas, R$ 31,90/mês.
    3. Família: Para até seis contas, em torno de R$ 40,90/mês.
    4. Universitário: R$ 11,90/mês. 
  2. Apple Music:
    1. Individual: R$ 21,90/mês.
    2. Família: R$ 34,90/mês
    3. Universitária: R$ 11,90/ mês
  3. Amazon Music Unlimited:
    1. Individual: R$ 21,90/mês
    2. Família: Para até seis contas, em torno de R$ 34,90/mês
    3. Descontos para membros Prime: Oferece uma taxa reduzida para assinantes do Amazon Prime. 
  4. YouTube Music (YouTube Premium):
    1. Individual: R$ 26,90/mês
    2. Família: R$ 53,90/mês
    3. Estudante: R$ 16,90/mês
  5. Deezer:
    1. Premium: R$ 24,90/mês
    2. Duo: R$ 32,90/mês
    3. Premium Family: R$ 39,90/ mês
  6. Tidal:
    1. Individual: R$ 21,90/mês
    2. Família: R$ 34,90/mês
    3. Estudante: R$ 10,90/mês
    4. DJ Extension; R$ 11,90/mês

Aos 79 anos, o cantor Ivan Lins, um dos mais importantes da música brasileira, fez um desabafo por causa da queda de rendimento na era do streaming. Ele disse que perdeu a aposentadoria e que tem dificuldade de conseguir dinheiro, já que a internet não dá o retorno financeiro necessário. Ivan Lins Instagram
Ivan Lins disse dirante entrevista ao programa "Provoca", da TV Cultura, que tem mais de 900 mil ouvintes mensais no Spotify, mas a renda é muito baixa nesse sistema. "Se fosse na época dos CDs, eu poderia venbder pelo menos 80 mil cópias de CDs e sobreviver com isso, sendo remunerado justamente. Agora n~çao tem mais CD". Ivan Lins Instagram
Para ele, os artistas não recebem a compensão merecida pela popularidade de suas canções nas plataformas digitais. Ivan Lins afirma que teve depressão e precisou voltar a fazer terapia por causa da situação que o obriga a buscar soluções para trabalhar e ganhar dinheiro. Ivan Lins Instagram
Ivan Lins é um dos cantores e compositores mais famosos do Brasil, conhecido por sua voz marcante e canções que mesclam MPB, jazz e samba. Naty Torres - Flickr
Sua sonoridade incorporando elementos do jazz e da música pop à MPB é um dos fatores que o levaram a conquistar fãs de diferentes estilos. Seu talento atravessou fronteiras, tornando-o respeitado internacionalmente. Reprodução/Instagram/Ivan Lins/Leo Aversa
Sua trajetória artística começou em festivais de música, destacando-se no Festival Abertura, em 1970, com a canção O Amor É o Meu País. Desde então, se consolidou como um ícone da MPB. Arquivo Nacional Domínio Público
Ivan Lins ganhou destaque com músicas que abordam o amor, temas sociais e sentimentos universais, conquistando diferentes gerações. Ele também é excelente pianista. Toca o instrumento desde os 18 anos de idade. Ivan Lins Instagram
Entre seus grandes hits estão Madalena, eternizada por Elis Regina (foto), Começar de Novo, sucesso na voz de Simone, e Novo Tempo, com mensagens de esperança e renovação. Divulgação
Ao longo de sua carreira, Ivan trabalhou com grandes nomes da MPB, como Gilberto Gil, Chico Buarque, Tom Jobim e Djavan, criando parcerias inesquecíveis. Ianfigueiredo wikimedia common
Ivan é um dos artistas brasileiros com reconhecimento sólido fora do Brasil. Suas músicas são frequentemente gravadas por artistas de jazz e outros gêneros internacionais. Uma de suas vertentes é a música romântica. Governo do Estado de São Paulo - wikimedia commons
Ivan Lins também usa suas músicas para tratar de questões sociais e políticas. A canção "Novo Tempo" se tornou símbolo de mudança e esperança no Brasil pós-ditadura militar, sendo adotada como um hino de renovação para muitos brasileiros. May S. Young fr wikimedia commons
Sua obra tem grande aceitação no meio do jazz, sendo interpretada por artistas como Quincy Jones, Ella Fitzgerald (foto) e Sarah Vaughan, que o consideram um mestre na composição. William Paul Gottlieb wikimedia commons
Ivan Lins ganhou diversos prêmios internacionais, incluindo Grammys Latinos, celebrando sua contribuição como compositor e intérprete de excelência. Ele concorreu 10 vezes ao Grammy, vencendo quatro vezes. Divulgação
Suas músicas, carregadas de harmonia sofisticada e letras profundas, são respeitadas por músicos ao redor do mundo, inspirando novos talentos na música internacional. Na foto, Ivan ao lado da fadista portuguesa Mariza. José Goulão wikimedia commons
O reconhecimento de Ivan Lins no exterior é tão grande que seus shows foram vistos por verdadeiros mitos da música internacional. Na foto, Ivan Lins no Blue Note de Nova Iorque recebe no camarim a visita de Paul McCartney, que assistiu ao show e levou discos para o cantor brasileiro autografar. Gemini wikimedia commons
Nascido em 16 de junho de 1945, no Rio de Janeiro, cresceu em um ambiente familiar que valorizava a educação e a cultura, o que influenciou seu desenvolvimento artístico. José Goulão wikimedia commons
Antes de se dedicar completamente à música, Ivan chegou a estudar Engenharia Química e se destacou como atleta universitário, demonstrando versatilidade. Instagram
A colaboração com o letrista Victor Martins resultou em várias de suas canções mais emblemáticas, combinando melodias sofisticadas com letras profundas. Em 1991, eles chegaram a fundar uma gravadora chamada Velas. Reprodução Instagram
Na vida pessoal, Ivan foi casado com Lucinha Lins entre 1971 e 1982 . Do casamento nasceram JoÃ£o Lins e ClÃ¡udio Lins alÃ©m de adotarem Luciana Lins. Claudio tambÃ©m se tornou cantor. Depois Ivan se casou com ValÃ©ria Lins (foto). ReproduÃ§Ã£o Instagram

