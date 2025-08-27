Spotify lança recurso troca de mensagens
Funcionalidade será disponibilizada para usuários com mais de 16 anos, nos planos premium e gratuito
compartilheSiga no
O Spotify vai começar a implementar um recurso de mensagens para usuários dos planos gratuito e premium. A novidade ficará disponível em dispositivos móveis e para usuários a partir de 16 anos. A gigante do streaming de música informou, nessa terça-feira (26/8), que a nova função começa ser implementada a partir desta semana, em mercados selecionados.
O Spotify já havia testado uma função semelhante no passado, mas a removeu em 2017 por causa do baixo engajamento. Desta vez, a companhia aposta no crescimento expressivo de sua base para retomar os ganhos e conquistar maior participação no mercado.
Com 696 milhões de usuários ativos mensais no segundo trimestre, a empresa busca atingir a marca de 1 bilhão de usuários. Para isso, vem investindo em novas funcionalidades e na expansão do catálogo, incluindo mais conteúdos em vídeo e parcerias com criadores de podcasts para oferecer opções de monetização.
Leia Mais
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
A iniciativa ocorre em um cenário de forte competição com rivais como Apple Music, Amazon Music e YouTube. Ao mesmo tempo, a empresa tem apostado em estratégias para aumentar margens, como reajustes nos preços das assinaturas.
Quanto custa assinar os streamings de música?
- Spotify:
- Individual: Desconto para estudantes, R$ 12,90/mês.
- Duo: Para duas contas, R$ 31,90/mês.
- Família: Para até seis contas, em torno de R$ 40,90/mês.
- Universitário: R$ 11,90/mês.
- Apple Music:
- Individual: R$ 21,90/mês.
- Família: R$ 34,90/mês
- Universitária: R$ 11,90/ mês
- Amazon Music Unlimited:
- Individual: R$ 21,90/mês
- Família: Para até seis contas, em torno de R$ 34,90/mês
- Descontos para membros Prime: Oferece uma taxa reduzida para assinantes do Amazon Prime.
- YouTube Music (YouTube Premium):
- Individual: R$ 26,90/mês
- Família: R$ 53,90/mês
- Estudante: R$ 16,90/mês
- Deezer:
- Premium: R$ 24,90/mês
- Duo: R$ 32,90/mês
- Premium Family: R$ 39,90/ mês
- Tidal:
- Individual: R$ 21,90/mês
- Família: R$ 34,90/mês
- Estudante: R$ 10,90/mês
- DJ Extension; R$ 11,90/mês