Primavera de Museus tem programação especial em seis instituições em BH

A 19ª Primavera dos Museus, evento anual promovido pelo Instituto Brasileiro de Museus (Ibram), tem seis participantes em Belo Horizonte, na edição que ocorre até domingo (28/9). São eles: o Museu da Imagem e do Som, o Museu da Moda, o Museu Histórico Abílio Barreto, o Museu Casa Kubitschek, o Museu de Arte da Pampulha e a Casa do Baile – Centro de Referência de Arquitetura, Urbanismo e Design.



As seis instituições oferecem programação gratuita especial nesta semana. O tema desta edição é “Museus e mudanças climáticas”. Neste sábado (27/9), às 10h, no Museu da Imagem e do Som, o artista visual e pesquisador de espaços terapêuticos Welington Dias realiza a instalação “Jardim e o sagrado”.



O projeto busca criar um jardim sensorial inspirado nos quintais das benzedeiras e das curandeiras. “Esses jardins são característicos de todo o Brasil. São estruturados, cheios de simbolismo e de significados. São espaços de acolhimento, de cuidado e de relação com o sagrado”, explica o artista.



Mãe benzedeira

A mãe de Welington é benzedeira e as mulheres de sua família são curandeiras e cuidadoras de espaços verdes. “Cresci em um ambiente que tinha quintal e lá encontrava o remédio, o alimento e as flores”, ele conta.



Em 2014, como trabalho de conclusão de curso, o artista idealizou o Jardim Mandala UFMG, espaço de cuidado localizado na Faculdade de Educação (FAE). O local, que conta com mais de 130 espécies de plantas medicinais e aromáticas, ainda é objeto de pesquisa de Welington e agora está ligado a grupos de saúde mental.



“Hoje estudo neurociência e a gente está vendo os impactos do contato com o verde na nossa saúde neural. Você contemplar a natureza é altamente benéfico e promotor de saúde. Só contemplar. Agora imagina você interagir, plantar as suas flores, plantar e colher o seu próprio alimento e cuidar da natureza. São muitos benefícios”, diz ele.



Na instalação, que já está sendo montada no museu, haverá flores, plantas medicinais e aromáticas, algumas ligadas à cultura dos povos originários e à cultura afro-brasileira, além de um pequeno lago. No sábado, durante a exibição, o artista estará disponível para bate-papo com o público.



O Museu Histórico Abílio Barreto (MHAB) promove caminhada no Parque Municipal Américo Renné Giannetti, no domingo (28/9), das 10h às 12h30, como parte da iniciativa “Circuito de caminhadas - Cidade, acervos e percursos”. O ponto de encontro para a atividade, destinada ao público jovem e adulto, será na entrada principal do parque.



Antes da caminhada, os organizadores do MHAB acessam o acervo fotográfico da instituição, com cerca de 33 mil itens, e fazem o levantamento de imagens relacionadas ao local. Ao longo do exercício, o público tem acesso às fotografias e pode utilizá-las para notar a influência da passagem do tempo.



“Durante essas caminhadas, os participantes são incentivados a explorar e aprofundar os temas relacionados à memória urbana, usando a cidade como um grande acervo. Promovemos observação sobre a formação urbana, as histórias dos bairros e das regiões, além da questão socioambiental”, diz Ana Portugal, museóloga e coordenadora do museu.



MUSEU DO ORATÓRIO

Em Ouro Preto, o Museu do Oratório oferece visitas mediadas ao acervo do museu até domingo (28/9), com consulta de horários disponíveis na recepção. No sábado, às 13h30, haverá oficina de oratórios em vidro. Os participantes devem se inscrever pelo telefone (31) 3551-5369 e levar o próprio vidro. O último evento da programação, no domingo, às 10h, será o concerto do Quarteto da Orquestra Jovem da Escola de Música Pe. Simões, no Adro da Igreja do Carmo. Todas as atividades são gratuitas.



PRIMAVERA DOS MUSEUS

Até este domingo (28/9), no Museu da Imagem e do Som, no Museu da Moda, no Museu Histórico Abílio Barreto, no Museu Casa Kubitschek, nos jardins do Museu de Arte da Pampulha e na Casa do Baile – Centro de Referência de Arquitetura, Urbanismo e Design. Entrada gratuita. Programação completa no site Portal Belo Horizonte.

*Estagiária sob supervisão da editora Silvana Arantes