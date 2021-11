Secretário de Turismo de Ouro Preto deixa pasta e assume Circuito Liberdade

O Museu Mineiro será uma das atribuições que Rodrigo Câmara assumirá gerenciando o Circuito Liberdade (foto: Divulgação/Izabel Chumbinho- IEPHA)

Após 11 meses à frente da Secretaria de Turismo, Comércio e Indústria de Ouro Preto, na Região Central de Minas Gerais, Rodrigo Câmara deixa a pasta e assume como superintendente de Bibliotecas, Museus, Arquivo Público e Equipamentos Culturais, da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo (Secult). O anúncio

foi dado pelo prefeito de Ouro Preto, Angelo Oswaldo, nessa sexta-feira (5/11).

Entre as atribuições que Câmara assumirá está o gerenciamento do Circuito Liberdade com nove equipamentos públicos, entre eles o Palácio da Liberdade, a Biblioteca Pública Estadual de Minas Gerais, o Arquivo Público Mineiro e o Museu Mineiro.

Em entrevista ao jornal Estado de Minas , o novo superintendente acredita que o convite feito pelo secretário de Turismo e Cultura de Minas Gerais, Leônidas Oliveira, foi em virtude do trabalho desenvolvido em Ouro Preto, que deu a ele condições de colaborar para o fortalecimento do turismo nos equipamentos culturais.

“Encaro o novo desafio com muita honra. O volume de trabalho em Ouro Preto é compatível ao estado, ou seja, há muito a ser feito pela frente. Saber que poderei contribuir para que este sistema brilhe, me enche de esperança e renova minhas forças para transformar e tocar o cidadão e turista da melhor forma pela alma, arte e cultura, por meio de muitas experiências."

Mestre em gestão do patrimônio pela Universidade de Salamanca, na Espanha, o ouro-pretano afirma que a experiência de gerenciar uma pasta de turismo na pandemia em uma cidade referência, que leva o nome de Minas Gerais para o mundo, foi um grande desafio e ao mesmo tempo uma honra.

“Durante este período, coube a mim e a minha equipe cuidar, apoiar e acolher guias de turismo, artesãos, hoteleiros, empresários e comerciantes que ficaram sem renda em virtude do fechamento da cidade. Observo que este fechamento em cidades que dependem dos serviços e do turismo tenha sido o mais grave. Obviamente de forma a preservar vidas”, lembra.



Mestre em gestão do patrimônio pela Universidade de Salamanca, na Espanha, o ouro-pretano afirma que foi um desafio gerenciar uma pasta de turismo na pandemia (foto: Divulgação/arquivo pessoal)



Destinos reconhecidos

Durante o período à frente da Secretaria de Turismo, Comércio e Indústria de Ouro Preto, Rodrigo Câmara destaca que a cidade conseguiu se sobressair aos desafios e receber dois títulos reconhecidos.

O primeiro foi no distrito de Lavras Novas como um dos destinos mais acolhedores do Brasil pelo Travellers Review Awards 2021, da plataforma de reservas on-line Booking.com. O mais recente, no distrito de São Bartolomeu , como uma das Melhores Vilas Turísticas Rurais do Mundo. “Ainda no páreo, aguardamos o resultado pela OMT (Organização Mundial do Turismo - ONU) em ter São Bartolomeu como a Melhor Vila do Brasil."

Entre as paisagens naturais do Pico do Itacolomi e as igrejas e casarões do barroco do século 18, o turismo em Ouro Preto abriu espaço para indústria do audiovisual. O ex-secretário ressalta que, com a flexibilização das atividades na cidade, o conjunto arquitetônico tombado pela Unesco se tornou cenário para produções cinematográficas.

“Conseguimos ainda captar produções cinematográficas, filmes comerciais, catálogos de moda e vários outros projetos que promovam a cidade por meio de belas imagens. Neste momento, temos um longa-metragem sendo gravado em Ouro Preto, movimentando hotéis, serviços e população: até agora já são mais de 4 mil diárias de hospedagens, mais de 130 moradores contratados e ainda contratação de moradores como figurantes."

Na infraestrutura, Câmara deixa como herança a formalização e fiscalização de serviços turísticos como as jardineiras, capacitação de artesãos e captação de recursos para projetos de requalificação do artesanato. Ele também deixa como desafio e promete apoio para o próximo secretário da pasta cuidar do turismo na sede de Ouro Preto e dos 12 distritos.

“Minha ida para o governo do estado não significa abandonar Ouro Preto, mas levo daqui, de forma pessoal, a responsabilidade moral e cidadã de fazer algo para ajudar os distritos e as comunidades que passam por muitas dificuldades. O distrito de Miguel Burnier é um deles."