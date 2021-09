Melhor vila turística do mundo pode estar em Minas, pertinho de BH

O distrito rural está a 18 quilômetros da sede de Ouro Preto e tem casario do século 17 (foto: Secretaria de Turismo de Ouro Preto/Divulgação) Uma bicentenária produção de doces artesanais em um vilarejo de 730 habitantes rodeado por montanhas da Floresta Estadual do Uaimii. Essas foram as características que chamaram a atenção do Ministério do Turismo (MTur) para selecionar São Bartolomeu, distrito de Ouro Preto , como um dos três destinos brasileiros que vão participar do concurso que dará o selo de "Melhores Vilas Turísticas do Mundo", promovido pela Organização Mundial do Turismo (OMT), agência das Nações Unidas.

O vilarejo é reconhecido como Patrimônio Imaterial desde 2008 e atende aos critérios considerados fundamentais:





baixa densidade populacional de, no máximo, 15 mil habitantes

estar localizado em uma paisagem com importante presença de atividades tradicionais como agricultura, silvicultura, pecuária ou pesca

compartilhar os valores e estilo de vida da comunidade

posicionamento digital.

“A secretaria tem ficado muito atenta aos movimentos que possam trazer benefícios para Ouro Preto e seus distritos. Há bem pouco tempo, o distrito de Lavras Novas recebeu o título de um dos destinos mais acolhedores do Brasil, pelo Travellers Review Awards 2021, da plataforma Booking.com", inicia Câmara.





"Agora comemoramos o título de São Bartolomeu como uma das melhores Vilas Turísticas do Mundo. É torcer pelo selo”, complementa o secretário municipal de Turismo.

Rodrigo Câmara acredita que São Bartolomeu seja o único destino mineiro que vai representar o país por causa do empreendedorismo da população na produção de doces artesanais, com destaque no doce de goiabada cascão.

Outro traço local apontado por Câmara é a religiosidade de seu povo, que tem o santo que dá nome ao local como padroeiro: São Bartolomeu, celebrado em 24 de agosto, juntamente com a Festa do Divino Espírito Santo.

“Sabemos que as pessoas de São Bartolomeu se mantêm na terra produzindo e criando alternativas empreendedoras. Enquanto está tendo êxodo rural, eles criam alternativas empreendedoras e, por isso, se destacaram”.

Resultado

A OMT dará o resultado no dia 15 de outubro e as duas aldeias mundiais escolhidas para receber o Selo UNWTO serão reconhecidas como exemplos marcantes de destinos turísticos rurais com bens naturais, culturais, estilo de vida preservados, além do compromisso com a inovação e sustentabilidade nos aspectos econômicos, sociais e ambientais.

Os outros vilarejos mundiais participantes têm vaga garantida no Programa “Upgrade Best Tourism Villages by UNWTO”, que beneficiará as vilas que não atenderam totalmente aos critérios exigidos pelo selo. Essas aldeias serão apoiadas pela UNWTO e seus parceiros para que possam melhorar em áreas onde são observadas lacunas durante o processo de avaliação.

Os outros dois indicados são a Vila de Enxaimel, em Pomerode (Santa Catarina); e o distrito Alberto Moreira, em Barretos (SP).

Conheça São Bartolomeu

O distrito rural está a 18 quilômetros da sede de Ouro Preto e foi fundado nos anos finais do século 17 pelos bandeirantes, em busca do ouro, sendo um dos mais antigos de Minas Gerais.

A religiosidade também foi requisito para a escolha: santo que dá nome ao local também é padroeiro do distrito, São Bartolomeu (foto: Peterson Bruschi/Divulgação)





Entre os vestígios do período áureo, destaca-se a Igreja de São Bartolomeu, localizada no centro do distrito, cujos altares apresentam o Estilo Nacional Português. As características arquitetônicas dessa igreja – com três janelas, torres com telhadinho e cunhais de madeira – é típica das primeiras construções em Minas Gerais.

São Bartolomeu possui um casario setecentista (século 18), sendo que algumas dessas casas contam com oratórios públicos inseridos nas construções. As belezas naturais de São Bartolomeu também devem ser destacadas, já que a localidade fica às margens do Rio das Velhas e é cercada pelo Parque Estadual do Uaimii, o que possibilita os passeios nas trilhas e cachoeiras ao redor da localidade.