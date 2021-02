Lavras Novas é apontada como sétimo destino mais acolhedor do Brasil

O distrito de Lavras Novas fica a 117 quilômetros de Belo Horizonte e pode ser conhecido em um bate-volta da capital (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press - 31/3/20)

Meio-dia e o aroma vindo do encontro de sabores que saem das panelas do Chef Geraldo Mosca ao preparar o risoto da roça – prato feito com costelinha desfiada e ora-pro-nóbis – se mistura ao cheiro das montanhas de Lavras Novas, distrito de Ouro Preto, Região Central de Minas Gerais. A sensação de aconchego logo vem, e quem conhece o distrito carrega na lembrança uma memória afetiva, agora amparada pela premiação de sétimo destino mais acolhedor do Brasil pelo Travellers Review Awards 2021, da plataforma de reservas on-line Booking.com.

“Quando ficamos sabendo da pandemia nos organizamos, e 95 estabelecimentos decidiram entrar em lockdown. Ficamos fechados por 70 dias, alguns permaneceram até por mais tempo fechados. Nesse período, foi criado um comitê de crise que foi fundamental para o esclarecimento dos novos protocolos de segurança, adotados pela comunidade e estabelecimentos para o enfrentamento à COVID-19”, conta Annapaola.

Lavras Novas conta com 30 restaurantes e bares e 35 meios de hospedagens, entre hotéis, pousadas, airbnb e casas de família (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press - 31/3/20) segurança, e o cuidado com os turistas foi, e está sendo, fundamental nesse período.



A empresária, também proprietária de uma pousada, acredita que o ar puro, a culinária, o cenário montanhoso e o jeito mineiro dos trabalhadores sempre atentos são o diferencial de Lavras Novas. Ela afirma que o sentimento de acolhimento também passa pela sensação desegurança, e o cuidado com osfoi, e está sendo, fundamental nesse período.A empresária, também proprietária de uma pousada, acredita que o ar puro, a, o cenário montanhoso e o jeito mineiro dos trabalhadores sempre atentos são o diferencial de Lavras Novas.

“Notamos que as pessoas estão necessitando de paz e querem ar puro, estão precisando ficar conectadas à natureza. Lavras Novas é tudo isso. Além da bela vista voltada para as montanhas, incluímos massagem na diária em que nosso hóspede tem aquele momento relax em nosso spa furusato. Tudo feito dentro dos novos protocolos”, assegura.





Quem conhece não esquece

De acordo com o secretário de turismo, indústria e comércio de Ouro Preto, Rodrigo Camara, Minas Gerais reúne o maior número de Patrimônios Culturais da Humanidade declarados no Brasil pela Unesco. Ser o sétimo lugar entre tantas belezas no estado e no país é uma honra, segundo ele.

Cenário bucólico e povo acolhedor são algumas das características que o turista encontra em Lavras Novas (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press - 31/3/20) 30 restaurantes e bares, e cerca de 35 meios de hospedagens, entre hotéis, pousadas e hospedagens alternativas como Airbnb e casas de família.



Dentro desse conjunto de possibilidades, o grande destaque do distrito é a hospitalidade, onde simplicidade e requinte se confundem. Camara diz que Lavras Novas conta com mais de30, e cerca de 35 meios de hospedagens, entre hotéis, pousadas e hospedagens alternativas comoe casas de família.Dentro desse conjunto de possibilidades, o grande destaque do distrito é a hospitalidade, onde simplicidade e requinte se confundem.

“O destaque de Lavras entre as 10 cidades mais acolhedoras com certeza se deve ao fato de os turistas encontrarem um acolhimento natural sem igual. No distrito, ele vivencia experiências da simplicidade, encurta a distância entre as tradições, regionalismo e a vida atribulada das grandes cidades O charme é a união sutil da elegância com o contato com a natureza, e isso se reflete no acolhimento tão desejado pelos turistas”, comenta.





Lavras Novas fica a aproximadamente 117km de Belo Horizonte e a 17km de Ouro Preto.