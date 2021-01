BH está na lista de destino tendência para 2021 do Ministério do Turismo

Igreja São Francisco de Assis, na Pampulha (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press.)



A valorização do turismo doméstico é uma das tendências identificadas no comportamento do turista pós-COVID-19. Pensando nisso, o Ministério do Turismo (



A capital de Minas Gerais, Belo Horizonte (



O levantamento foi feito tomando como base os principais sites de pesquisa do setor, além de publicações e dos destinos que se alinham à demanda do novo turista. A valorização doé uma das tendências identificadas no comportamento do turista pós-COVID-19. Pensando nisso, o Ministério do Turismo ( https://www.gov.br/turismo/pt-br ) acaba de divulgar uma lista com os 21 destinos tendência para 2021.A capital de Minas Gerais, https://prefeitura.pbh.gov.br/belotur ), primeira cidade brasileira a nascer planejada, figura como um dos destinos mais buscados para o ano.O levantamento foi feito tomando como base ossites de pesquisa do setor, além de publicações e dos destinos que se alinham à demanda do novo turista.





Na região Centro-Oeste aparecem Brasília e os municípios goianos de Alto Paraíso de Goiás e Cavalcante onde está localizado o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, eleito um dos 25 melhores "parques nacionais” do mundo pela National Geographic. A mesma publicação elencou o cerrado brasileiro como único destino brasileiro indicado na lista de 25 melhores viagens para planejar no futuro.





"O levantamento reforça que estamos no caminho certo para que a retomada aconteça. O turismo doméstico tem um enorme potencial que merece ser conhecido pelos brasileiros e com esse foco que o Ministério do Turismo vem trabalhando para oferecer melhor infraestrutura, serviços cada vez mais qualificados e seguindo os protocolos de biossegurança", comentou o ministro Gilson Machado Neto.

Praça do Papa, Mangabeiras (foto: Túlio Santos/EM/D.A Press)



O Sudeste, juntamente com o Nordeste, lidera a listagem com sete destinos: Angra dos Reis (RJ), Belo Horizonte, Petrópolis (RJ), Rio de Janeiro, São Paulo, São Sebastião (SP) e Ubatuba (SP).



No Nordeste, além de João Pessoa, aparecem Ipojuca (PE), Fortaleza, Maceió, Natal, Porto Seguro (BA) e Salvador.









tendência de comportamento identificada em viajantes pós-pandemia de optar por destinos de natureza ou com foco no turismo rural.



De acordo com o Booking, 59% dos entrevistados pretendem ir para um destino de natureza próximo. Ainda segundo o buscador, outra forte tendência é a opção por viagens rápidas, três em cada quatro (73%) brasileiros querem fazer viagens mais curtas em 2021 do que fizeram em 2019 – ocupando, mais uma vez, o primeiro lugar no ranking global em meio aos viajantes que demonstraram esse desejo. A região Sul conta com quatro destinos: Curitiba, Florianópolis, Foz do Iguaçu (PR) e Gramado (RS).Os destinos seguem aidentificada em viajantes pós-pandemia de optar por destinos de natureza ou com foco no turismo rural.De acordo com o Booking, 59% dos entrevistados pretendem ir para um destino depróximo. Ainda segundo o buscador, outra forte tendência é a opção por viagens rápidas, três em cada quatro (73%) brasileiros querem fazer viagens mais curtas em 2021 do que fizeram em 2019 – ocupando, mais uma vez, o primeiro lugar no ranking global em meio aos viajantes que demonstraram esse desejo.





O SELO



O selo "Turismo Responsável, Limpo e Seguro”, do Ministério do Turismo, identifica estabelecimentos e guias de turismo que assumiram, declaradamente, o compromisso em adotar protocolos de biossegurança para proteger turistas e trabalhadores contra a COVID-19.