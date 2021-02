Serra do Cipó está entre os destinos mais acolhedores do Brasil

O Parque Nacional da Serra do Cipó abriga mais de 1,7 mil espécies, além de cachoeiras, rios, cânions e cavernas (foto: Parque Nacional da Serra do Cipó/Divulgação)

Serra do Cipó, distrito de Santana do Riacho, na Região Central do estado, é o décimo destino mais acolhedor do país, segundo a Travellers Review Awards 2021, da plataforma de reservas on-line Booking.com. A notícia agradou em cheio o secretário municipal de Turismo, Lucas Davis, uma vez que o distrito é hoje o maior gerador de emprego e renda na cidade.





“A Serra do Cipó é o que carrega e impulsiona a cidade de Santana do Riacho, visto que não temos indústria e grandes empresas instaladas no município. A gente tem uma dependência enorme do distrito Serra do Cipó para manter economicamente a cidade, que tem um território enorme, mas não tem um grande arrecadador”, analisa Davis.





O distrito abriga o Parque Nacional da Serra do Cipó, criado em 1984 e administrado pelo ICM-Bio. Ele recebeu o título de Jardim do Brasil pelo paisagista Burle Marx, com mais 1,7 mil espécies cadastradas. O parque, de uma beleza exuberante, atrai milhares de turistas todos os anos por apresentar uma diversidade de rios, cachoeiras, cânions e cavernas.





“Nós, do Parque Nacional da Serra do Cipó, ficamos muito felizes com o reconhecimento dado à população da nossa região, que acolhe com carinho, respeito e atenção todos os visitantes. Além do carisma nato da população local, contribuem para o reconhecimento dado à região um trabalho sério e profissional. O Parque Nacional tem tomado as medidas básicas e necessárias durante a pandemia para aumentar a segurança dos visitantes, dos servidores e colaboradores, como redução dos horários, do número de visitantes e do número máximo de visitantes por grupo, além das tradicionais medidas de higienização, uso de máscara obrigatório e aumento significativo da frequência de limpeza de banheiros destinados à visitação”, explica Edward Elias Júnior, analista ambiental do parque.





O secretário de Turismo garante que a indicação da Serra do Cipó na premiação vem ao encontro do trabalho realizado na cidade para posicionais o paraíso ecológico no topo do ranking de destinos de natureza do Brasil.





“A gente sabe que esse caminho é longo, mas o resultado dessa premiação só nos motiva a buscar este objetivo”, comemora.