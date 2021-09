Com 30% da capacidade, Grande Hotel Termas de Araxá volta a funcionar

O Grande Hotel de Araxá foi inaugurado em 1944 (foto: Grupo Tauá/Divulgação) Após seis meses fechado, o Grande Hotel Termas de Araxá, principal atração turística da cidade e considerado o maior castelo do Brasil, foi reaberto na última quinta-feira (9/9). A reabertura do local foi total, mas com 30% da capacidade de ocupação, segundo normas do Estado e do município em função da pandemia do coronavírus.

Segundo informações da assessoria de imprensa do Grande Hotel Termas de Araxá, o empreendimento está atuando com um Plano de Contingência no qual constam as medidas adotadas para receber os hóspedes de maneira segura e, sobretudo, colaborar no combate à transmissão da COVID-19.

“Todos os nossos funcionários já foram treinados e capacitados para receber e entreter os hóspedes seguindo práticas sanitárias para evitar a infecção e transmissão do novo coronavírus”, destaca trecho da nota.

Reaberto após seis meses

A reabertura do Grande Hotel Termas de Araxá aconteceu após o seu fechamento temporário, desde o dia 11 de março deste ano, em função do decreto da onda roxa na região do Triângulo Mineiro.

Durante o tempo que ficou fechado, o Grupo Tauá informou que aproveitou a pausa na atividade hoteleira para executar, nestes seis meses, obras de melhorias e um projeto de retrofit (técnica de revitalização de construções antigas), em alguns ambientes.

Com investimentos de cerca de R$ 2 milhões por parte do Grupo Tauá e mais R$ 600 mil investidos pela Codemge, foram realizadas as seguintes melhorias no hotel:

- Revitalização da pintura dos apartamentos, áreas sociais e fontes de águas termais que ficam no entorno do hotel.

- Reformulação do paisagismo dos jardins internos do hotel (formas dos canteiros e replante de plantas do projeto original) e nas áreas das piscinas, conforme o projeto original de Roberto Burle Marx.

- Restauração dos imponentes murais artísticos (pinturas do artista Joaquim Rocha Ferreira), localizados na recepção do hotel e nos corredores das termas.

- Limpeza completa das fachadas com hidrojateamento – técnica que não leva tinta e utiliza cimento e areia para criar cor e textura.

- Manutenção e revitalização do sistema de ar condicionado do empreendimento.

- Revitalização em toda a parte de tubulação hidráulica do hotel , com utilização de revestimento Epóxi - Tecnologia Alemã

- Atualização estética e a modernização completa na antiga tubulação hidráulica principal do hotel (que fica no subsolo). Ela que gera as ramificações de água quente e fria e distribui para todos os andares.

Construído na década de 1940, o complexo do Grande Hotel de Araxá tem 33.300 m² de construção, sendo que fica edificado no centro de um parque de 450.000 m², onde há lagos e bosques, com grande diversidade de árvores.