Minas anuncia mais R$ 25 milhões para retomada de atividades turísticas

O Governo de Minas anunciou nesta quarta-feira (15/9) R$ 25 milhões em investimentos para o desenvolvimento turístico das cidades mineiras . Entre as ações, cujo anúncio ocorreu em Caxambu, no Sul de Minas, estão o calçamento de trecho da Estrada Real e o lançamento de edital e iniciativas para fomentar a competitividade de mercado dos destinos do Circuito das Águas.

Em Baependi, também no Sul de Minas, a notícia chegou em boa hora. A cidade de tradição religiosa devido à Beata Nhá Chica está reorganizando o turismo local. Parte da verba milionária anunciada poderá ser usada no projeto de um caminho de peregrinação.

“Será o calçamento de um trecho da Estrada Real, num antigo leito de estrada de ferro que liga Baependi e Caxambu. Ali pretendemos criar uma pista de cicloturismo e ampliar o caminho de peregrinos para Nhá Chica”, conta o diretor de Turismo da cidade, João Vilela Filho.

O secretário de Turismo e Cultura de Minas Gerais, Leônidas Oliveira, explicou que o investimento anunciado faz parte do Programa Reviva Turismo, da Secretaria de Cultura e Turismo de Minas Gerais (Secult), para ações como esta de Baependi e tantas outras de retomada das atividades turísticas.

"O turismo é o maior gerador de emprego e renda no mundo e em Minas Gerais não será diferente. Vamos investir para melhorar o posicionamento do produto turístico de todo o estado", afirmou o secretário.

Também serão realizados investimentos em setores de comunicação e marketing, além de pesquisa e diagnóstico nas regiões turísticas.

Anuncio de 25 milhões foi feito em Caxambu (foto: Bruno Souza/Arquivo pessoal)

"Minas Gerais ficou muito anos sem investir no turismo. Precisamos mostrar ao mundo as belezas do nosso estado. As águas, a cozinha mineira, as belezas naturais, o povo hospitaleiro, a cultura, por isso essa busca em descentralizar as ações e expandir os horizontes para o mercado do turismo mineiro”, completou Leônidas.

Circuito das Águas

Para as cidades do Circuito das Águas, o momento é mesmo de retomada do turismo, fundamental para a economia regional.

Segundo o presidente da Associação Circuito das Águas, Filipe Condé Alves, que também é secretário de Turismo de Caxambu, as facilidades de acesso da região, a grande oferta hoteleira, aliadas as belezas naturais, são diferenciais para a escolha dos destinos nesta retomada.





"As pessoas em geral querem viajar, sair de suas cidades, mas buscam destinos mais próximos, onde possam ir no seu próprio carro e que tenham opções de lazer para todas as idades, que tenha diversão junto a natureza", inicia o secretário.





"E isso nossa região oferece. Por isso este apoio do Governo de Minas com este reconhecimento da importância da nossa região no contexto do turismo em Minas é fundamental para o desenvolvimento econômico do Circuito das Águas como um todo", conclui.