Carreata de fretadores faz buzinaço na Assembleia: 'O turismo pede socorro'

Buzinaço contra o PL 1.155/2015 na porta da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press) A carreata dos fretadores de ônibus e vans que saiu da Cidade Administrativa, na Região de Venda Nova, e da área do Mineirão, na Região da Pampulha, nesta quarta-feira (15/9), chegou à Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) na Região Centro-Sul. Manifestantes protestam contra o projeto de lei que prevê nova regulamentação no sistema de transporte fretado.

(foto: Alessandro Carvalho/Divulgação)







Um dos principais pontos que está gerando debate entre defensores e opositores do PL é a inviabilização da operação de empresas que oferecem esse serviço por aplicativos, como a Buser. Ele também pode estabelecer somente o circuito fechado - obriga o mesmo grupo de passageiros estar na ida e na volta -, exige requisição ao Departamento de Estradas de Rodagem (DER-MG) até seis horas antes do início do primeiro trecho da viagem e outros pontos.





O governador Romeu Zema (Novo) tem até o fim de setembro para sancionar ou vetar a proposta. Desde que o projeto de lei passou no plenário da Assembleia, manifestações como #VetaZema e #BuserSim povoam os comentários em cada publicação do governador nas redes sociais. Agora, eles se reuniram para fazer um buzinaço na Cidade Administrativa e passaram na Assembleia.