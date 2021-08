Hotéis e pousadas podem operar com ocupação máxima em Monte Verde

Portal Terra do Mandu

Novo decreto flexibiliza atividades em Monte Verde (foto: Reprodução/monteverde.org) Camanducaia publicou um novo decreto que flexibiliza atividades no município e, consequentemente, no distrito de Monte Verde. Dentre as principais mudanças, estão as regras de Após registrar melhora nos indicadores da pandemia, a prefeitura depublicou um novo decreto queno município e, consequentemente, no distrito de. Dentre as principais mudanças, estão as regras de funcionamento de hotéis e pousadas , que poderão ter capacidade de 100%.

O documento também autoriza a volta às aulas presenciais na rede municipal. A prefeitura informou que a retomada das atividades será no dia 6 de setembro, de forma híbrida e gradativa. As turmas serão divididas em grupos para que seja feito revezamento entre os dias presenciais e os dias online.

O novo decreto considera “a avaliação positiva do cenário epidemiológico do Estado de Minas Gerais e do Brasil em relação à infecção pelo vírus COVID-19”. O documento foi assinado pelo prefeito de Camanducaia, Rodrigo Alves de Oliveira, na segunda-feira (16), e está em vigor desde a data de sua publicação.

“Aqui no nosso município tivemos uma melhora significativa dos casos confirmados e de internações da COVID-19. Estamos há mais de 15 dias sem confirmar nenhum óbito, e o número de casos tem caído diariamente. Nas últimas semanas, houve dias de não termos casos confirmados. Com essa melhora de cenário, pudemos fazer um novo decreto flexibilizando as restrições”, explica a secretária de Saúde, Shirley Andrade.

A última morte resgistrada em Camanducaia foi no dia 1º de agosto. O município contabiliza 3.447 casos e 73 óbitos desde o início da pandemia. Neste momento, três moradores estão internados e 19 em isolamento domiciliar. O total de recuperados chegou a 3.352. Os dados foram atualizados nesta quarta-feira (18/8).

Turismo em Monte Verde

Ano passado, Monte Verde implementou o turismo consciente – um sistema de controle para receber os visitantes. O distrito, inclusive, foi exemplo para outras cidades na retomada do turismo. Várias medidas foram adotadas para evitar a disseminação da COVID-19 e, assim, garantir a segurança de turistas e moradores.

Os visitantes encontram uma barreira sanitária na entrada do distrito, onde a temperatura é aferida. A fiscalização também faz a checagem da reserva de hospedagem. E as restrições, medidas de higiene reforçadas e barreiras sanitárias mostraram-se eficientes para evitar a propagação da doença, e atrair turistas durante a pandemia.

“A gente teve um dos melhores números da temporada de inverno da história da cidade. Ao mesmo tempo, a gente vem conseguindo reduzir dia a dia a quantidade de novos casos de COVID-19, e garantir que a vinda do turista seja segura para quem visita a gente e também para os colaboradores e empresários que trabalham na cidade”, afirma o executivo da Agência de Desenvolvimento de Monte Verde e Região (MOVE), Enzo Arnes.



Vale lembrar que Monte Verde teve um prejuízo de cerca de R$ 15 milhões durante os 30 dias em que ficou fechada em razão da onda roxa do Minas Consciente. Mas a MOVE tem elaborado uma série de ações para estimular a economia local e minimizar os prejuízos, como a tríade de eventos que aconteceu no distrito entre os 11 de junho e 15 de agosto, e que atraiu muitos turistas.

(Gabriella Starneck / Especial para o EM)