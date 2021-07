Com reabertura das fronteiras, novas exigências para o turismo são adotadas

Com o avanço da vacinação, brasileiros voltam a programar viagens para o exterior (foto: Panrotas/Reprodução ) retomada do turismo, após o avanço da vacinação no país, as fronteiras voltam a se abrir para os brasileiros. Atualmente, 104 países estrangeiros já permitem a entrada de pessoas vindas do Brasil. Entretanto, após mais de um ano de pandemia, o turista precisará se adaptar às novas regras de viagem. Com ado, após o avanço da vacinação no país, as fronteiras voltam a se abrir para os brasileiros. Atualmente, 104 países estrangeiros já permitem a entrada de pessoas vindas do Brasil. Entretanto, após mais de um ano de pandemia, o turista precisará se adaptar às novas regras de









Novas exigências





A obrigatoriedade do isolamento é uma variante entre os países. Na França, por exemplo, em caso de imunização completa, a quarentena não é necessária.





Nos Estados Unidos, por outro lado, independente da imunização, um isolamento de 14 dias é exigido. A quarentena deve ser cumprida em um dos países aprovados pelo governo norte-americano. O país vizinho, México, é uma das opções para o viajante.





Já na Alemanha, o Brasil continua na lista de alto risco por conta das variantes da COVID-19. O brasileiro que deseja ingressar no país deve estar disposto a encarar várias horas nos aeroportos e incertezas no embarque.





Para a estudante belo-horizontina Ana Carolina Mendes, de 23 anos, sair do Brasil é o "pior". Ela embarcou rumo à Alemanha em março deste ano, após ser aceita em um programa de intercâmbio internacional no país.





Para receber a permissão de ingresso na União Europeia (UE), a estudante precisou alterar suas passagens. Destinou sua viagem para o Chile, onde cumpriu quarentena rigorosa de dez dias e, então, embarcou para a Alemanha, com conexão na França.





“O Chile estava em quarentena pesada, para entrar precisei fazer o exame PCR e possuir um seguro viagem com cobertura de U$ 30 mil”, conta. Atualmente, o país mantém suas fronteiras fechadas para quem voa diretamente do Brasil.





O estudante Marcelo Baeta, também intercambista na Alemanha, conta que teve que ser flexível para conseguir sair do país rumo a universidade estrangeira. Mineiro e com 22 anos, ele teve a passagem adiada três vezes.





“O semestre na Alemanha começou e eu ainda estava no Brasil. Quando vi que a fronteira não abriria, comecei a buscar possibilidades de entrar no país”, compartilha.





O estudante brasileiro, Marcelo Baeta, chega à Alemanha após inúmeras tentativas de ingresso no país (foto: Arquivo Pessoal/Reprodução ) PCR em mãos que ele conseguiu autorização para embarcar para a Croácia, onde permaneceu em quarentena por dez dias e seguiu de ônibus para a Alemanha. O estudante tentou embarcar para o Chile, França, Holanda e Suíça, sem sucesso. Somente no aeroporto, com exameem mãos que ele conseguiu autorização para embarcar para a Croácia, onde permaneceu em quarentena por dez dias e seguiu de ônibus para a Alemanha.





Marcelo acredita que a reabertura das fronteiras é um bom sinal e que isso refletirá no crescimento da economia. “É a única opção para retomada do turismo, mesmo com obrigatoriedade da quarentena já uma boa notícia para quem quer viajar novamente”, conclui.





Comprovação da vacina

A comprovação da vacina é indispensável para a maioria das viagens internacionais. O uso da máscara também é obrigatório na maioria dos países, a regra é ainda mais rígida nos aeroportos e aeronaves.





Segundo uma pesquisa do site Booking.com, 70% dos brasileiros não têm problema em apresentar o comprovante de vacinação. Dos entrevistados, 77% aceitam usar máscara.





Quanto ao seguro viagem, as coberturas devem oferecer assistência médica em caso de COVID-19 pelo tempo total de estadia no país.