Com frio abaixo de zero, Monte Verde não tem mais vagas aos fins de semana

Monte Verde já começou o inverno com o recorde da mais baixa temperatura do ano em Minas: -2,7ºC (foto: Reprodução/Monteverde.org) Vinho, fondue, lareira, chalés... Mal começou o inverno e a corrida por cenários charmosos, conhecidos pelo intenso frio, já está a todo vapor. Resultado: não há mais vagas aos fins de semana em Monte Verde, conhecido justamente pelos recordes negativos de temperaturas em Minas Gerais. O distrito pertencente ao município de Camanducaia, no Sul de Minas, está, inclusive, próximo da lotação máxima também durante a semana. Segundo a Move (Agência de Desenvolvimento de Monte Verde e Região), os hotéis estão com 90% de ocupação. Importante lembrar que os protocolos sanitários permitem a utilização de 60% dos leitos. Fachada da Pousada Suíça Mineira, em Monte Verde (foto: Reprodução/Monteverde.org) “A gente publica fotos nas redes sociais, manda para os veículos de comunicação, e é instantâneo. As pessoas lembram de Monte Verde na hora. A ocupação da rede hoteleira está bem, próximo de 90% nos dias da semana. O frio ajuda e a gente precisa”’, conta Rebecca Wagner, presidente da Move. O distrito já começou a temporada de inverno fazendo jus à fama. Na madrugada desta quarta-feira (30), foi registrada a temperatura mais baixa do ano no estado mineiro: -2,7ºC. Ao todo, Monte Verde possui 10 mil leitos de hospedagens - dos quais 6 mil estão disponibilizados por causa da pandemia da COVID-19. Monte Verde amanhece com -2,7°C e geada nesta quarta-feira (30) (foto: Rebecca Wagner/Move) “A chegada do frio atrai o turista por ser um destino turístico de inverno. Mas o que nos surpreende é a ocupação já ter, com muita antecedência, chegado aos 100% em todos os finais de semana da alta temporada. Isso é um reflexo tanto da pandemia, como do frio mesmo”, diz Rebecca. Lotação também em Gonçalves

Outro destino muito procurado pelos turistas é Gonçalves, também no Sul de Minas. Nos últimos anos, as pousadas do município têm atraído cada vez mais pessoas que querem curtir o friozinho com um bom vinho, lareira e uma hidromassagem quentinha.



Todas as pousadas da cidade ficam na zona rural, em meio à natureza. Os dias de inverno reservam lindos espetáculos, com noites cheias de estrelas, manhãs com geadas na relva e tarde de céu azul.

Ocupação das pousadas para os finais de semana em Gonçalves também chegou ao limite das vagas disponibilizadas (foto: Pousada Vida Verde/Divulgação) Por lá, a ocupação das pousadas para os finais de semana também chegou ao limite das vagas disponibilizadas na alta temporada. Devido à pandemia, os estabelecimentos operam com 50% da capacidade total. Há cerca de 30 pousadas em Gonçalves.





“As baixas temperaturas atraem as pessoas que querer curtir a estação mais fria do ano com muito conforto e aproveitando a aconchegante infraestrutura das pousadas de Gonçalves. Nossos hóspedes, por exemplo, não passam frio, pois nossos chalés são equipados com água quente em todas as torneiras, lareira, hidromassagem, além do lençol térmico que deixa a cama quentinha a noite toda", diz a gerente da Pousada e Restaurante Vida Verde, Marília Ribeiro.

"Frio só lá fora, aqui dentro só tem espaço pra relaxar com um bom vinho e fondue”, finaliza.