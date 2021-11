COVID-19: Ouro Preto antecipa para hoje vacina para moradores de 12 anos

Frascos de vacina Pfizer: imunizante é o único no país aprovado para uso em adolescentes (foto: Leandro Coure/EM/D A. Press) A prefeitura de Ouro Preto, na Região Central de Minas Gerais, anunciou no final das manhã desta quarta-feira (3/11) a ampliação da vacinação contra a COVID-19 para adolescentes de 12 anos. Apesar do anúncio 'em cima da hora', os adolescentes devem comparecer ao Centro de Convenções até às 16h acompanhado dos responsáveis para tomar a dose do imunizante da Pfizer. Para os moradores dos distritos, a prefeitura recomenda entrar em contato com o posto de saúde local.

O anúncio da aplicação da 1 ª dose dos adolescentes de 13 anos foi dado com três dias de antecedência. Os moradores desta idade também estão convocados a comparecer ao Centro de Convenções nesta quarta-feira. Na mesma data será aplicada a 2 ª dose da AstraZeneca para pessoas agendadas até o dia 30 de novembro, 2 ª dose de Coronavac para pessoas agendadas até o dia 5 no novembro e repescagem de 1ª dose para pessoas acima de 18 anos.

A Secretaria de Saúde esclarece que a antecipação da dose anunciada de última hora ocorreu dessa vez porque não houve o comparecimento esperado do grupo de 13 anos. Assim, para evitar "perder o dia", a equipe de imunização presente no local pediu a ampliação do público para 12 anos.





De acordo com o painel de vacinação contra a COVID-19 mais recente, 82,8 % da população de Ouro Preto já tomou a primeira dose da vacina e 73% está completamente imunizada.