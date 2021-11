Inmet emite alerta de chuva intensa em 56 cidades de Minas; veja lista

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu na manhã desta quarta-feira (3/11) um alerta de chuva forte para 56 cidades de Minas Gerais. Segundo a instituição, o alerta é válido até às 10h desta quinta-feira (4/11) e as chuvas podem ocasionar corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos, além de risco de descargas elétricas.

As instruções do Inmet em caso de rajadas de vento são para que as pessoas não se abriguem debaixo de árvores, devido ao risco de queda e descargas elétricas. Além disso, orientam que os motoristas não estacionem seus veículos próximos a torres de transmissão ou placas de propaganda.