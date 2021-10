Prefeitura quer conhecer a população LGBTQIAP+ de Ouro Preto

Ouro Preto vai, enfim, conhecer sua população LGBTQIAP (foto: Túlio Santos/EM/D.A Press) Ouro Preto quer conhecer a população LGBTQIAP%2b da cidade. Em parceira com a Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), a prefeitura do município histórico lançou um formulário - que pode ser preenchido de forma sigilosa - para fazer um levantamento inédito e, dessa forma, implantar programas e projetos voltados para esses moradores.

Os dados servirão para a Secretaria Municipal de Saúde e o Comitê Técnico de Políticas de Promoção de Equidade fazerem um mapeamento. “Na área da saúde será feito um treinamento nas equipes das UBS para o acolhimento e tratamento adequado dessa população de forma direcionada", inicia Victor Diniz, diretor de Educação e Tecnologias em Saúde, da secretaria de Saúde.

Em apenas quatro dias, de segunda-feira até hoje (28/10), 566 moradores de Ouro Preto já preencheram o formulário que tem perguntas específicas sobre política pública cujo objetivo é identificar as reais necessidades da população. Um diferencial apontado por Victor Diniz é que as ações do poder público serão feitas a partir das respostas da população.

“A ideia é partir de uma forma inversa: não é o poder público achando o que é melhor para essa população e sim ver o que a população tem mais como demanda e, assim, a gente poder agir”, explica o diretor.