Prefeitura de JF inicia curso para atendimento à população LGBTQIA+

Curso de capacitação para atendimento à população LGBTQIA terá apoio da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) (foto: Reprodução)

A Prefeitura de Juiz de Fora, na Zona da Mata, oferecerá o curso gratuito intitulado “Sensibilização e Capacitação para Atendimento à População LGBTQIA+”. As inscrições terminam nesta segunda-feira (9/8) e podem ser feitas mediante preenchimento de formulário eletrônico

As aulas são abertas a todas as pessoas com interesse pelo tema e serão ministradas semanalmente ou quinzenalmente, sempre na terça-feira, às 19h. A programação completa está disponível no site da prefeitura

Ao todo, serão 10 encontros virtuais, e o primeiro deles acontece nesta terça-feira (10/8) com a temática “Identidade de gênero”. Nesse sentido, a doutoranda em psicologia pela UFJF, Brune Coelho Brandão, inicia os trabalhos.

Entre os vários nomes de peso que integram a programação também está Marco José Duarte, professor na Faculdade de Serviço Social da UFJF e pós-doutor em políticas sociais pela Universidade Católica do Salvador (UCSAL).

O docente – que também leciona nos programas de pós-graduação em serviço social da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) – conduzirá as discussões no terceiro encontro, dia 14 de setembro, com o tema “Cultura e políticas públicas para LGBTQIA+: avanços e desafios”.

Conforme a administração municipal, a iniciativa é da Secretaria Especial de Direitos Humanos (SEDH) e tem como objetivo capacitar pessoas para o atendimento à população LGBTQIA+ de forma acolhedora, com escuta ativa aos usuários de serviço público municipal.

A capacitação também contará com o apoio do Centro de Referência LGBTQIA+ da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF).

A carga horária proposta é de 20 horas, e o participante receberá certificado a partir de 75% de frequência. A certificação do público em geral será emitida pela SEDH e a dos servidores da prefeitura expedida pela Escola de Governo.

A gerente do Departamento de Formação e Educação Permanente em Direitos Humanos (DFEPDH), Flávia Beghini, ressalta que o curso propõe jogar momentos de reflexão para o público.

“Vamos trabalhar com atividades baseadas em situações cotidianas enfrentadas pela população LGBTQIA+ nos serviços e vivências na prefeitura. A intenção é aproximar o aluno da realidade”, pontua.

Flávia Beghini ressalta que a capacitação visa não apenas o reconhecimento da diversidade sexual por meio do uso do nome social, mas também o combate à homofobia e ao sexismo. “Trata-se de promover a cidadania e a cultura de direitos nos espaços dos serviços públicos, contemplando as diversidades, identidades e especificidades de cada público”, finaliza.

Direito ao uso de nome social já é lei em Juiz de Fora

Conforme noticiado pelo Estado de Minas, já está em vigor em Juiz de Fora, desde a semana passada, nova lei que assegura o direito de uso do nome social por transgêneros, travestis e transexuais em atos e procedimentos da administração direta e indireta no município.

A proposta apresentada à Câmara Municipal pela vereadora Laiz Perrut (PT) tramitou no Legislativo da cidade entre os meses de fevereiro e julho deste ano e foi sancionada pela prefeita Margarida Salomão (PT) na quarta-feira (4/8).

Para ter direito ao uso do nome social, a nova legislação prevê que não se exigirá nada além da manifestação de vontade do indivíduo – que poderá ser exercida pela via administrativa, “sendo proibido o encaminhamento para equipes de saúde física ou mental, exigência de procedimentos cirúrgicos, hormonais ou qualquer outra providência”.