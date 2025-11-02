BH: projeto transforma áreas degradadas em espaços culturais em Venda Nova

A periferia de Belo Horizonte está florescendo. Venda Nova recebe a 3ª edição do projeto “O Palhaço Limão em: flores e canteiros”, consolidando-se como uma iniciativa de arte, sustentabilidade e cidadania, com foco na revitalização de espaços públicos degradados da capital mineira.

Neste ano, as ações acontecem nos bairros Jardim dos Comerciários (VN2) e Mantiqueira (VN2), com atividades que envolvem limpeza urbana, instalação de canteiros sustentáveis e uma programação cultural gratuita, incluindo oficinas, apresentações circenses e shows musicais.

O primeiro canteiro, localizado no Jardim dos Comerciários, foi inaugurado neste domingo (2/11), às 16h, com intervenção do grupo “Acrobata Laranjinha”, apresentação da Guarda Congo Real de Venda Nova e o espetáculo “O circo do Palhaço Limão”. Novas atrações estão previstas para esta sexta-feira (7/11).

Arte e cidadania

Idealizado pelo artista e agente cultural Vagner Silva, o projeto transforma locais antes marcados pelo descarte irregular de lixo em espaços de convivência e educação ambiental, em parceria com a Superintendência de Limpeza Urbana (SLU). “A proposta é transformar esses espaços em áreas vivas, com flores ornamentais e participação comunitária, reafirmando a força da periferia como território criativo e sustentável”, explica Vagner.

Oficinas e engajamento comunitário

O projeto também promove a oficina “Construindo Canteiros”, com atividades de reutilização de materiais recicláveis, confecção de vasos e plantio de mudas ornamentais. Uma das inovações desta edição é a criação de uma rede de madrinhas e padrinhos comunitários, responsáveis por zelar e manter os espaços revitalizados. “Mais do que canteiros, o projeto cultiva laços e pertencimento”, completa o idealizador.

Programação no Mantiqueira

A segunda inauguração acontece na próxima sexta-feira, no CRAS Mantiqueira, com apresentações da Cia. Pulso a Pulso, show de Marcus Carvalho e novamente o espetáculo “O circo do Palhaço Limão”, a partir das 16h.

A curadoria artística é de Rogério Gomes e do próprio Vagner Silva, priorizando a Rede de Artistas de Venda Nova. “Nosso coletivo vem se fortalecendo e unindo forças para valorizar os artistas locais e dar visibilidade à cultura periférica”, destaca Rogério.

Histórico do projeto

Palhaço Limão divertindo a criançada nesta tarde de domingo (2/11), em Venda Nova em BH Túlio Santos/EM/D.A.Press

“O Palhaço Limão em: flores e canteiros” nasceu em 2023 com o objetivo de integrar arte, meio ambiente e cidadania em uma ação transformadora. Nas duas primeiras edições, foram revitalizadas, ao todo, dez áreas públicas nos bairros Europa, Mantiqueira, Rio Branco, Jardim dos Comerciários, Serra Verde, Lagoa e Vila Apolônia. Já no primeiro ano, o projeto estabeleceu parcerias com instituições como o Parque Estadual Serra Verde, o Instituto Estadual de Florestas (IEF), o Centro de Vivência Agroecológica (CEVAE) e a Cóccix Companhia Teatral, formando uma sólida rede de colaboração.

Para o coordenador-geral do projeto, Rogério Gomes, “trata-se de um importante projeto cultural, que promove diversas externalidades positivas à toda sociedade, quando dialoga com as áreas da cultura, do meio ambiente e de limpeza urbana, gerando a revitalização de áreas urbanas com histórico de risco à saúde, por meio de limpeza e preservação da fauna e flora, melhora a qualidade de vida dos moradores locais, garantindo assim, além do direito de acesso à arte e cultura, o direito que todo cidadão tem de viver em um local limpo e apto para o convívio social”, analisa.

Programação completa



CANTEIRO 1 - Rua Sete de outubro, 867 – Jardim dos Comerciários (VN2)

Inauguração do Canteiro: domingo (2/11)

Programação:

Intervenção Circense – Capocirco (Cordoaldo Ramos Ferreira – Palhaço Laranjinha)

Intervenção Musical – Guarda Congo Real entre flores (Guarda Congo Real de Venda Nova)

Espetáculo – O circo do Palhaço Limão (Vagner Silva) (com interpretação em Libras)



CANTEIRO 2 - CRAS Mantiqueira – Rua Luzia Salomão, 300 - Mantiqueira (VN2)

Oficina Construindo Canteiros com Vagner Silva: sexta-feira (7/11), das 13h30 às 17h30

Inauguração do Canteiro: domingo (9/11), às 16h

Programação:

Intervenção Circense – “Palpitar em equilíbrio” (Cia. Pulso a Pulso – Andres Felipe Lozada Díaz, artista Palpite)

Intervenção Musical – “Poética da negrura” (Marcus Carvalho)

Espetáculo – “O circo do Palhaço Limão” (Vagner Silva) (com interpretação em Libras)



Sinopse e informações das ações artísticas

As ações acontecem nos bairros Jardim dos Comerciários e Mantiqueira, em Venda Nova, região de Belo Horizonte Túlio Santos/EM/D.A.Press

Espetáculo – “O circo do Palhaço Limão”

Artista: Vagner Silva

Sinopse: o espetáculo “O circo do Palhaço Limão” é uma homenagem ao universo circense e aos artistas mambembes. Em cena, o palhaço Limão vive o dilema de realizar sozinho todos os números de um circo em decadência — do bilheteiro ao acrobata, do pipoqueiro ao dono do picadeiro. Com humor, poesia e crítica social, o espetáculo aborda as graças e as desgraças do fazer artístico no Brasil, celebrando a resistência e o riso como formas de sobrevivência.

Faixa etária: livre



Oficina de Artes Visuais – “Construindo canteiros”

Artista/Oficineiro: Vagner Silva

Sinopse: a oficina “Construindo canteiros” propõe a criação coletiva de canteiros de flores a partir de materiais recicláveis, como pneus reutilizados. Durante a atividade, os participantes – moradores locais — aprendem técnicas simples de reaproveitamento, pintura e plantio, promovendo a consciência ambiental e o sentimento de pertencimento comunitário.

Faixa etária: livre



Intervenção Musical – “Poética da Negrura”

Artista: Marcus Carvalho

Sinopse: “Poética da negrura” é um show solo de Marcus Carvalho – músico, compositor, ator e multiartista negro belorizontino. Acompanhado apenas de seu violão, o artista apresenta canções autorais que refletem suas vivências, ancestralidade e visão de mundo como homem negro. Em uma performance intimista e potente, Marcus convida o público a uma escuta sensível, em que cada canção é uma ponte entre o pessoal e o coletivo, entre a tradição afro-brasileira e a contemporaneidade.

Faixa etária: livre



Intervenção Circense – “Capocirco”

Artista: Cordoaldo Ramos Ferreira (Palhaço Acrobata Laranjinha)

Sinopse: no picadeiro, o carismático palhaço-acrobata Laranjinha transforma cada salto, cambalhota e trapalhada em gargalhadas. Com seu jeito atrapalhado e coração gigante, mistura humor e acrobacias surpreendentes, encantando o público de todas as idades em um espetáculo repleto de cor, ritmo e alegria.

Faixa etária: livre



Intervenção Musical – “Guarda Congo Real entre flores”

Grupo: Guarda Congo Real de Venda Nova

Sinopse: a apresentação da “Guarda Congo Real” celebra a ancestralidade e a fé da cultura popular afro-brasileira. Com seus cantos tradicionais e batuques do congado mineiro, o grupo toca o coração do público e convida todos a participar do ato coletivo de revitalização e celebração dos espaços públicos junto ao Palhaço Limão, encerrando o evento com a canção “Tá Caindo Flor”.

Faixa etária: livre



Intervenção Circense – “Palpitar em equilíbrio”

Companhia: Cia. Pulso a Pulso – Andres Felipe Lozada Díaz, artista Palpite

Sinopse: entre o silêncio do corpo e o ruído do mundo, “Palpitar em Equilíbrio” surge como uma viagem física e poética, em que cada movimento busca o pulso vital do instante. Por meio da linguagem do circo, do equilíbrio e das artes visuais, a obra explora o batimento que sustenta a vida: a respiração, a queda, a pausa e o reencontro com o próprio ritmo.

Faixa etária: todas as idades

