Instituição de ensino faz aulão sobre cultura pop no Enem em BH

Estudar pode ser divertido e, em clima pré-vestibular, é necessário que haja descontração para aliviar o peso que antecede uma das provas mais importantes do ano. A instituição de ensino Bernoulli promoveu um aulão para os estudantes da agremiação nesta quinta-feira (6/11), no Minascentro, Centro de BH. A ideia era testar o repertório cultural dos discentes.

A primeira prova do Enem ocorrerá neste domingo (9/11), com os temas de Linguagens, Ciências Humanas e Redação.

O Bernoulli realizou uma atividade que mescla cultura pop com temas que podem cair na edição deste ano do Enem, a partir de um quiz que testa o conhecimento dos alunos presentes sobre filmes. De acordo com a organização, cerca de 1.400 pré-vestibulandos compareceram ao local.

Cultura pop e Enem

O Minascentro foi enfeitado com elementos que remetiam ao cinema: estatuetas do Oscar, máscaras e pessoas fantasiadas de figuras marcantes do cinema. A intenção era deixar os alunos mais relaxados, e essas dinâmicas faziam parte desse processo de descontração.

Na hora da entrada do Minascentro, o Chapeleiro Maluco e a Rainha Má, dois personagens marcantes de Alice no País das Maravilhas, recepcionaram os discentes.

As referências ao cinema não cessaram: dentro do local, os alunos foram divididos em dois grupos de figuras da nossa cultura pop — os stormtroopers e os minions, de Star Wars e Meu Malvado Favorito, respectivamente —, e máscaras foram entregues aos estudantes para ambientá-los a esse clima de competição.

O coordenador pedagógico do pré-vestibular do Bernoulli, Vinicius Costa, subiu ao palco junto com outros professores fantasiado de MIB Homens de Preto e nos contou que aulões similares a esse ocorrem há 20 anos na instituição. Em 2024, o tema do evento foi Halloween.

“A ideia é trazer a esses meninos um momento de relaxamento, de alegria depois de muito esforço e tanto trabalho durante todo o ano”, afirma. “Entendemos que é um período de pegar algo o que eles gostam, misturar com conteúdo e fazer uma revisão bem feita, com aquilo que eles já curtem, que é o cinema”, pontua o coordenador.

Os torneios não ficaram restritos somente ao cinema. Houve uma apresentação de dois dançarinos, em que cada um realizava passinhos virais e representava as torcidas — stormtroopers e minions. A competição era de quem gritava e fazia mais barulho pelos coreógrafos. Foram entregues aos alunos um par de bastões de ar para amplificar o som dos torcedores.

Esse clima lúdico chamou a atenção da discente Samella Gonçalves, de 33 anos, que almeja estudar medicina. Ela destacou que as dinâmicas auxiliam os alunos a revisarem as matérias e se distraírem nessa reta final antes das provas.

“A cultura do cinema está muito enraizada na nossa sociedade. Temas cada vez mais importantes têm sido abordados, principalmente temas históricos. O cinema brasileiro tem crescido bastante com isso e sendo bem representado lá fora”, aponta a pré-vestibulanda.

Cinema Nacional

O cinema nacional esteve presente nas apresentações de hoje. Em homenagem ao filme Minha Mãe é uma Peça, o professor de redação Pedro Mol foi fantasiado de Dona Hermínia, personagem imortalizada pelo ator Paulo Gustavo, assim como a docente Maria Carol foi fantasiada de Eunice Paiva, recentemente interpretada pela atriz Fernanda Torres no filme Ainda Estou Aqui.

O estudante Angelo Reis, de 19 anos, sonha em estudar Direito. Natural de BH, elogia o evento que une cultura pop e ensino.

“Acho que a revisão é muito importante para dar uma descontraída, ficar mais tranquilo, liberar um pouco da ansiedade”, diz. “Falamos sobre o filme Ainda Estou Aqui e foi muito legal, gosto bastante do filme e, sobretudo, de tudo que envolve ele”, finaliza o estudante.

Números Enem 2025

De acordo com o Inep, o número de inscritos nesta edição do Enem chega à casa de 4,81 milhões. Minas Gerais tem 464 mil inscrições confirmadas e concentra 9,67% do total nacional de inscrições.

A adesão dos estudantes das escolas públicas é algo que chama a atenção. Dentre os 195.545 discentes que estão prestes a concluir o Ensino Médio, cerca de 142.700 confirmaram a inscrição para a prova do vestibular.