Segundo suspeito de matar menina de 9 anos em ataque a bar é preso

O segundo suspeito de envolvimento na morte de uma menina de 9 anos durante um ataque a tiros em um bar, no Bairro Bom Jesus, em Ribeirão das Neves (MG), foi preso nessa quinta-feira (6/11). O crime ocorreu em 7 de setembro e deixou outras três pessoas feridas.

Segundo a Polícia Militar, o homem, de 30 anos, foi localizado em um condomínio no Bairro Luxemburgo, em Santa Luzia (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Além da prisão, os policiais apreenderam o carro do suspeito e dois celulares. A mãe do indivíduo, que abriu a porta aos policiais, afirmou que a família pretendia se mudar devido à repercussão do caso. O advogado da família acompanhou a ação.

De acordo com as investigações, o suspeito dirigia o carro no dia do ataque. O atirador, de 22 anos, havia sido preso na última terça-feira (4/11) em Nanuque (MG), no Vale do Mucuri. Durante o atentado, os criminosos chegaram em um Palio cinza, desceram e atiraram contra um grupo de pessoas que estava em frente ao bar, na Rua Gilberto Nunes de Oliveira. As vítimas foram atingidas sem chance de defesa.

A criança de 9 anos foi baleada no tórax e morreu durante o atendimento médico na UPA Ressaca. Outras três mulheres, de 23, 26 e 45 anos, também ficaram feridas. A de 23 anos levou disparos na perna, no tórax e no braço; a de 45 anos foi atingida no braço esquerdo; e a de 26 anos foi socorrida à UPA Santa Terezinha e depois transferida ao Hospital Odilon Behrens. Com ela, a PM encontrou 11 buchas de maconha e R$ 106.

A motivação do crime, segundo a polícia, teria sido um desentendimento entre as mulheres e a irmã de um dos autores, uma adolescente de 16 anos, que acusava uma delas de furtar um celular e peças íntimas. O caso segue sob investigação da 10ª Delegacia de Polícia de Homicídios de Ribeirão das Neves.