ASSASSINATO

Médica que sequestrou bebê em Uberlândia é suspeita também de homicídio

O crime ocorreu em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, em 2020, e a médica seria a terceira integrante de um trio que já tem dois homens presos

Ivan Drummond
Ivan Drummond
Repórter
Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"
05/11/2025 10:06

Presa por sequestro de recém-nascido, médica Cláudia deve responder, também, por homicídio
Presa por sequestro de recém-nascido, médica Cláudia deve responder, também, por homicídio crédito: Redes sociais

A médica Cláudia Soares Alves, que sequestrou uma criança dentro do Hospital das Clínicas de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, pode ser indiciada por outro crime: homicídio. Trata-se do assassinato de uma farmacêutica, em 2020. Ela teria participado da trama e da execução do crime em parceria com dois homens, que já foram presos.

Leia Mais

 

Segundo o delegado Eduardo Leal, de Itumbiara, Goiás, onde Cláudia foi presa após o sequestro da criança e permanece encarcerada, o assassinato da farmacêutica ocorreu também em Uberlândia, em 2020. Segundo ele, um crime covarde, pois a vítima chegava para trabalhar às 7h, sendo morta pelo trio.

A defesa de Cláudia tenta libertá-la desde que foi presa em Itumbiara. A alegação é de que ela tem transtorno bipolar e que teve um surto psicótico ao raptar o bebê. A defesa quer que uma perícia psiquiátrica seja feita na sua cliente.

A investigação desse crime, o assassinato, será feita em conjunto com a Polícia Civil de Minas Gerais, através da Delegacia de Uberlândia. O delegado Carlos Fernandes, que participa das investigações do sequestro do recém-nascido, também deve assumir esse caso.

Sequestro

O delegado Carlos Fernandes diz que o sequestro do bebê foi um ato planejado, uma vez que Cláudia tinha tudo preparado para receber a criança, em sua casa, que estava totalmente estruturada para receber uma criança.

“Lá encontramos um enxoval, carrinho de bebê, fraldas, leite, e, por isso, acreditamos que tudo tinha sido planejado”, afirma o delegado.

Os dois supostos comparsas de Cláudia no assassinato da farmacêutica serão ouvidos, assim com a médica. Ainda não foi definida uma data para os interrogatórios. 

Tópicos relacionados:

minas-gerais policia

