SUSPEITO FORAGIDO

Carteiro é esfaqueado enquanto trabalhava em BH

Vítima não entendeu o motivo da agressão. Suspeito fugiu de moto e ainda não foi encontrado

Giovanna de Souza
Giovanna de Souza
Repórter
Editoria de Gerais
11/11/2025 12:53

Vítima trabalhava no bairro Itaipu, no Barreiro, quando foi agredido com um golpe de faca
Vítima trabalhava no bairro Itaipu, no Barreiro, quando foi agredido com um golpe de faca

Um carteiro de 47 anos foi esfaqueado enquanto trabalhava no bairro Itaipu, na Região do Barreiro, em Belo Horizonte (MG), na manhã dessa segunda-feira (10/11). O agressor, que se aproximou em uma moto, fugiu.

O episódio foi flagrado por uma câmera de segurança. Conforme os registros, a vítima andava na Rua Joaquim Lopes quando um motociclista, com um capacete preto em uma moto de mesma cor, se aproxima dela e dá o golpe de faca. O carteiro cai no chão segurando o braço esquerdo e o suspeito foge. 

A Polícia Militar encontrou a vítima com um sangramento intenso. Ele estava com um torniquete que populares improvisaram até a chegada do socorro. 

Aos militares, uma testemunha contou que viu o motociclista descendo a rua e dando a facada repentinamente. A vítima confirmou que o agressor deu a facada sem descer da moto e sem dizer nada. O carteiro ainda afirmou que não tem desavenças e não entendeu o motivo de ter sido agredido. 

De acordo com o boletim de ocorrência, o quadro do homem era grave e ele foi levado para a UPA Diamante, onde os médicos informaram que ele tinha um corte de aproximadamente 20 centímetros. O carteiro recebeu uma sutura, foi medicado e ficou sob os cuidados da equipe médica da unidade de saúde.

Até o encerramento da ocorrência, o autor não havia sido localizado. A Polícia Civil foi consultada para informações sobre as investigações e a reportagem aguarda retorno. Os Correios também foram procurados para um posicionamento e o espaço segue aberto.

