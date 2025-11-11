Carteiro é esfaqueado enquanto trabalhava em BH

Um carteiro de 47 anos foi esfaqueado enquanto trabalhava no bairro Itaipu, na Região do Barreiro, em Belo Horizonte (MG), na manhã dessa segunda-feira (10/11). O agressor, que se aproximou em uma moto, fugiu.

O episódio foi flagrado por uma câmera de segurança. Conforme os registros, a vítima andava na Rua Joaquim Lopes quando um motociclista, com um capacete preto em uma moto de mesma cor, se aproxima dela e dá o golpe de faca. O carteiro cai no chão segurando o braço esquerdo e o suspeito foge.

A Polícia Militar encontrou a vítima com um sangramento intenso. Ele estava com um torniquete que populares improvisaram até a chegada do socorro.

Aos militares, uma testemunha contou que viu o motociclista descendo a rua e dando a facada repentinamente. A vítima confirmou que o agressor deu a facada sem descer da moto e sem dizer nada. O carteiro ainda afirmou que não tem desavenças e não entendeu o motivo de ter sido agredido.

De acordo com o boletim de ocorrência, o quadro do homem era grave e ele foi levado para a UPA Diamante, onde os médicos informaram que ele tinha um corte de aproximadamente 20 centímetros. O carteiro recebeu uma sutura, foi medicado e ficou sob os cuidados da equipe médica da unidade de saúde.

Até o encerramento da ocorrência, o autor não havia sido localizado. A Polícia Civil foi consultada para informações sobre as investigações e a reportagem aguarda retorno. Os Correios também foram procurados para um posicionamento e o espaço segue aberto.