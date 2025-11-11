Assine
VIOLÊNCIA

Motorista de ônibus tenta matar guarda municipal a facadas na Grande BH

Vítima levou cinco golpes depois de discussão de trânsito e está internada em um hospital de Betim, na região metropolitana de BH

Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
11/11/2025 10:34

Guarda Municipal foi esfaqueado por motorista de ônibus na Grande BH depois de discussão no trânsito
Guarda Municipal foi esfaqueado por motorista de ônibus na Grande BH depois de discussão no trânsito crédito: Redes Sociais/Reprodução

Um motorista de ônibus de 40 anos foi preso em flagrante depois de tentar matar a facadas um guarda municipal, de 42 anos, nessa segunda-feira (10/11), no Bairro Palmares, em Ibirité (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo informações da Guarda Municipal de Sabará, onde a vítima atua, o agente levou cinco facadas e foi socorrido para o Hospital Unimed Betim, onde segue internado.

A confusão teria começado depois de uma discussão de trânsito. O ônibus da linha metropolitana 1270 (Regina/BH) teria fechado o carro do guarda na Região do Barreiro, em Belo Horizonte. A perseguição terminou na garagem da empresa, no fim da Rua Eliete, já em Ibirité, onde ocorreu o crime.

Os dois homens teriam discutidos intensamente, até que o motorista pegou uma faca e correu atrás do guarda, que tentou fugir. Um outro motorista teria colocado o pé na frente da vítima, fazendo com que ela caísse, momento em que o agressor a alcançou e desferiu os golpes.

O motorista foi contido e preso. A Prefeitura de Sabará foi procurada pela reportagem, que aguarda atualização sobre o estado de saúde do guarda municipal.

