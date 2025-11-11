MG: homem morre soterrado enquanto trabalhava em rede de esgoto
Vítima trabalhava em Arinos, no Noroeste de Minas, quando sofreu o acidente de trabalho. Bombeiros encontraram o homem já sem vida
Um homem, que ainda não teve a idade confirmada, morreu soterrado enquanto trabalhava em uma rede de esgoto no município de Arinos (MG), no Noroeste do estado, na manhã desta terça-feira (11/11).
De acordo com a 2ª Companhia do Corpo de Bombeiros Militar de Unaí, o homem estava em um buraco da rede de esgoto quando o solo cedeu, o que provocou o desmoronamento das paredes do buraco, que foi também inundado pela água da tubulação.
Conforme os registros, os militares levaram quatro horas em um processo de escavação e drenagem da água em um solo instável e de difícil acesso até conseguir chegar no homem. Assim que os detritos e água foram removidos, o trabalhador foi encontrado sem sinais vitais.
O local foi isolado e passou por perícia da Polícia Civil, que investiga as circunstâncias do acidente.
A operação de resgate do corpo contou também com o apoio de uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), Polícia Militar e Prefeitura de Arinos.