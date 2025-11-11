Assine
TRAGÉDIA

MG: homem morre soterrado enquanto trabalhava em rede de esgoto

Vítima trabalhava em Arinos, no Noroeste de Minas, quando sofreu o acidente de trabalho. Bombeiros encontraram o homem já sem vida

Giovanna de Souza
Repórter
Editoria de Gerais
11/11/2025 17:28

Vítima foi soterrada em um buraco que também se encheu de água
Vítima foi soterrada em um buraco de um rede de esgoto, que também se encheu de água crédito: Divulgação/Corpo de Bombeiros

Um homem, que ainda não teve a idade confirmada, morreu soterrado enquanto trabalhava em uma rede de esgoto no município de Arinos (MG), no Noroeste do estado, na manhã desta terça-feira (11/11). 

De acordo com a 2ª Companhia do Corpo de Bombeiros Militar de Unaí, o homem estava em um buraco da rede de esgoto quando o solo cedeu, o que provocou o desmoronamento das paredes do buraco, que foi também inundado pela água da tubulação. 

Leia Mais

Conforme os registros, os militares levaram quatro horas em um processo de escavação e drenagem da água em um solo instável e de difícil acesso até conseguir chegar no homem. Assim que os detritos e água foram removidos, o trabalhador foi encontrado sem sinais vitais. 

O local foi isolado e passou por perícia da Polícia Civil, que investiga as circunstâncias do acidente. 

A operação de resgate do corpo contou também com o apoio de uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), Polícia Militar e Prefeitura de Arinos.

Tópicos relacionados:

acidente arinos corpo-de-bombeiros minas-gerais noroeste-de-minas-gerais pcmg soterrado

