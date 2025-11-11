Assine
overlay
Início Gerais
VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER

Homem é preso enquanto tentava asfixiar a ex-companheira em Minas

Tentativa de feminicídio foi registrada em Santa Maria do Suaçuí, no Vale do Rio Doce. Vítima chamou a polícia depois que o ex invadiu sua casa

Publicidade
Carregando...
Clara Mariz
Clara Mariz
Repórter
Jornalista formada pela PUC Minas, repórter de Gerais do Jornal Estado de Minas com passagem pela redação do jornal Hoje em Dia e Portal R7, da Record TV Minas
11/11/2025 16:07

compartilhe

SIGA
x
Viatura PMMG
Policiais encontraram o homem ajoelhado sobre o corpo da ex-namorada tentando sufocá-la crédito: Juarez Rodrigues/EM/D.A. Press

Uma mulher foi resgatada pela polícia enquanto era asfixiada pelo ex-companheiro em Santa Maria do Suaçuí (MG), no Vale do Rio Doce, nessa segunda-feira (10/11). O homem teria invadido a casa da vítima e começado a agredi-la. Ele foi preso em flagrante por tentativa de feminicídio. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Segundo o registro de ocorrência, os militares foram acionados pela própria vítima que relatou a invasão. Ao chegarem no imóvel, no Bairro Varjão, os policiais encontraram o homem ajoelhado sobre a ex-namorada, tentando sufocá-la. 

Leia Mais

Os militares tiveram que arrombar o portão do imóvel para imobilizar o agressor. Ao ser questionado, o homem afirmou que, quando estavam juntos, a vítima o traiu e, por isso, decidiu se vingar. Ele ainda disse que “perdeu a cabeça”. 

A mulher teve que ser resgatada e encaminhada ao Hospital Santa Maria Eterna. Ela estava inconsciente e com sintomas de falta de oxigenação. O homem foi preso em flagrante e levado até a delegacia de Polícia Civil da cidade.

Como denunciar violência contra mulheres?

  • Ligue 180 para ajudar vítimas de abusos.

  • Em casos de emergência, ligue 190.

Onde procurar ajuda

A mulher em situação de violência de qualquer cidade de Minas Gerais pode procurar uma delegacia da Polícia Civil para fazer a denúncia. É possível fazer o registro da ocorrência on-line, por meio da delegacia virtual. Use o aplicativo 'MG Mulher'.

Locais de atendimento e acolhimento às mulheres

  • Centros de Referência da Mulher

  • Espaços de acolhimento/atendimento psicológico e social, orientação e encaminhamento jurídico à mulher em situação de violência. Devem proporcionar o atendimento e o acolhimento necessários à superação da situação de violência, contribuindo para o fortalecimento da mulher e o resgate de sua cidadania.

O que é feminicídio?

Feminicídio é o nome dado ao assassinato de mulheres por causa do gênero. Ou seja, elas são mortas por serem do sexo feminino. O Brasil é um dos países em que mais se matam mulheres, segundo dados do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos.

A tipificação do crime de feminicídio é recente no Brasil. A Lei do Feminicídio (Lei 13.104) entrou em vigor em 9 de março de 2015.

Entretanto, o feminicídio é o nível mais alto da violência doméstica. É um crime de ódio, o desfecho trágico de um relacionamento abusivo.

Tópicos relacionados:

feminicidio minas-gerais policia tentativa-de-feminicidio violencia-contra-a-mulher

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay