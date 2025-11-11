Homem é preso enquanto tentava asfixiar a ex-companheira em Minas
Tentativa de feminicídio foi registrada em Santa Maria do Suaçuí, no Vale do Rio Doce. Vítima chamou a polícia depois que o ex invadiu sua casa
Uma mulher foi resgatada pela polícia enquanto era asfixiada pelo ex-companheiro em Santa Maria do Suaçuí (MG), no Vale do Rio Doce, nessa segunda-feira (10/11). O homem teria invadido a casa da vítima e começado a agredi-la. Ele foi preso em flagrante por tentativa de feminicídio.
Segundo o registro de ocorrência, os militares foram acionados pela própria vítima que relatou a invasão. Ao chegarem no imóvel, no Bairro Varjão, os policiais encontraram o homem ajoelhado sobre a ex-namorada, tentando sufocá-la.
Os militares tiveram que arrombar o portão do imóvel para imobilizar o agressor. Ao ser questionado, o homem afirmou que, quando estavam juntos, a vítima o traiu e, por isso, decidiu se vingar. Ele ainda disse que “perdeu a cabeça”.
A mulher teve que ser resgatada e encaminhada ao Hospital Santa Maria Eterna. Ela estava inconsciente e com sintomas de falta de oxigenação. O homem foi preso em flagrante e levado até a delegacia de Polícia Civil da cidade.
Como denunciar violência contra mulheres?
Ligue 180 para ajudar vítimas de abusos.
Em casos de emergência, ligue 190.
Onde procurar ajuda
A mulher em situação de violência de qualquer cidade de Minas Gerais pode procurar uma delegacia da Polícia Civil para fazer a denúncia. É possível fazer o registro da ocorrência on-line, por meio da delegacia virtual. Use o aplicativo 'MG Mulher'.
Locais de atendimento e acolhimento às mulheres
Centros de Referência da Mulher
Espaços de acolhimento/atendimento psicológico e social, orientação e encaminhamento jurídico à mulher em situação de violência. Devem proporcionar o atendimento e o acolhimento necessários à superação da situação de violência, contribuindo para o fortalecimento da mulher e o resgate de sua cidadania.
O que é feminicídio?
Feminicídio é o nome dado ao assassinato de mulheres por causa do gênero. Ou seja, elas são mortas por serem do sexo feminino. O Brasil é um dos países em que mais se matam mulheres, segundo dados do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos.
A tipificação do crime de feminicídio é recente no Brasil. A Lei do Feminicídio (Lei 13.104) entrou em vigor em 9 de março de 2015.
Entretanto, o feminicídio é o nível mais alto da violência doméstica. É um crime de ódio, o desfecho trágico de um relacionamento abusivo.