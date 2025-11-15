"Pessoa cheia de vida", diz amigo sobre advogado assassinado pelo cliente

“Uma pessoa extremamente agradável, cheia de vida e apaixonada pela música.” É assim que amigos descrevem Marcelo Mendonça, advogado e cantor de 43 anos, assassinado nessa sexta-feira (14/11) depois de levar uma facada no coração durante uma reunião com um cliente em um escritório no centro de Viçosa (MG), na Zona da Mata.

Rafael Canielo, baterista que tocou com Marcelo por dois anos, relembrou ao Estado de Minas a primeira vez em que se encontraram, em 2023, no Mina Jazz Bar, na região central de Belo Horizonte (MG). “Com poucos minutos de conversa já estávamos fechando o nosso primeiro show do Especial Elvis Presley. Sempre com o melhor humor da banda, nosso Elvis era querido por todos, público, banda, equipe da casa… Ficamos estarrecidos e profundamente tristes. Uma perda incomensurável”, disse.

O músico encerrou o depoimento desejando consolo à família e aos amigos. “Nosso amigo fará muita falta!”, afirmou.

Homenagens nas redes sociais

O deputado estadual Roberto Andrade também lamentou a morte do advogado e cantor. “A advocacia, a música e todos nós que amamos o Marcelo Mendonça estamos de luto. Meu amigo querido: advogado brilhante, íntegro, competente e ético. Um homem de luz”, escreveu.

O parlamentar destacou ainda o talento artístico de Marcelo, conhecido pelas performances em que interpretava Elvis Presley. “Ele não apenas cantava, ele encantava. Sua voz nos transportava. O Elvis na voz do Marcelo era algo capaz de tocar a alma. Ele ousava, criava, se jogava na música com coragem e verdade. Chegava até a cantar Frank Sinatra ao estilo de Elvis, e ficava simplesmente extraordinário”, afirmou.

Roberto Andrade contou que foi ele quem apresentou Marcelo ao Mina Jazz Bar, onde o artista se tornou presença constante. “Um crime bárbaro e covarde tirou o Marcelo de nós. Uma perda irreparável para a família, para os amigos, para a música e para todos que tiveram o privilégio de conviver com ele. Mas tenho fé: agora ele está ao lado do Pai Eterno, formando uma dupla com seu grande ídolo, Elvis Presley. E, de algum lugar, sua voz continua ecoando entre nós”, concluiu.

O crime

Marcelo Mendonça é lembrado por amigos depois de ser assassinado por cliente em Viçosa (MG) Rafael Canielo Produção



Segundo a Polícia Militar, a guarnição foi acionada para atender a uma ocorrência de agressão com arma branca. Ao chegarem ao local, os militares encontraram o advogado caído no chão e o suspeito, de 53 anos, já contido por testemunhas. A porta de vidro do estabelecimento estava quebrada.

Uma funcionária que presenciou o crime relatou que o suspeito, acompanhado da esposa, tinha uma reunião marcada para às 16h com Marcelo. Em determinado momento, o homem passou a se exaltar, acusando o advogado de “jogar para os dois lados”. Diante da tensão, a reunião foi encerrada, e ambos seguiram para a recepção, onde o suspeito desferiu um golpe de faca no peito da vítima. A esposa do agressor retirou a faca da mão do homem enquanto outra testemunha o imobilizou.

Marcelo foi socorrido pelo Samu ao Hospital São Sebastião e, em seguida, transferido ao Complexo Hospitalar de Viçosa. A unidade divulgou nota informando que, devido à gravidade do ferimento e à parada cardiorrespiratória, o advogado foi encaminhado diretamente ao bloco cirúrgico. A equipe médica constatou que o ventrículo cardíaco havia sido atingido, causando dano irreversível. Apesar das manobras realizadas, o paciente morreu poucos minutos depois da chegada.

Cantor em BH

Além da advocacia, Marcelo Mendonça era cantor e se apresentou recentemente no Mina Jazz Bar, na Região Central de Belo Horizonte (MG), onde ele tocava há dois anos pelo menos uma vez por mês. A casa de shows divulgou nota de pesar destacando a atuação do artista e lamentando a morte.

"Ontem nosso bar aplaudiu pela última vez esse cara que vai deixar muitas saudades. Foi mais uma vez que ele cantou e encantou fazendo a noite ser muito especial. Ainda não estamos acreditando no que aconteceu. Esperávamos muitas outras participações por aqui. A vida é mesmo muito breve. Um brinde especial de despedida com dor por essa partida sem sentido. Fica o registro da admiração e do carinho de toda nossa equipe”, destaca a nota.

A perícia esteve no local do crime e recolheu a faca usada na agressão. O suspeito permaneceu em silêncio durante a abordagem e recebeu voz de prisão em flagrante por homicídio consumado. Ele foi encaminhado à Delegacia da Polícia Civil.

