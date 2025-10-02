Advogado de BH é preso em Goiás em meio a ato sexual com menina de 13 anos

Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.

Investigado pelo crime de estupro de vulnerável em Belo Horizonte, um advogado de 67 anos foi preso em Caldas Novas, em Goiás, nessa quarta-feira (1º/10), informou a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) em coletiva à imprensa na tarde desta quinta-feira (2/10). Os policiais civis entraram no apartamento em que ele estava e o flagraram em ato sexual com a vítima, uma menina de 13 anos.

O caso começou a ser investigado após denúncia recebida pelo Conselho Tutelar. O órgão de proteção dos direitos da criança e do adolescente registrou um boletim de ocorrência relatando que a adolescente estava morando com o idoso em uma residência no Bairro Miramar, no Barreiro.

Segundo o delegado Rodolfo Rabelo, da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente, o homem se aproximou da família da vítima oferecendo ajuda financeira e assistência em tratamentos de saúde. Com o apoio da avó, que detinha a guarda da adolescente, ele teria convencido os familiares a permitir a convivência da menina em sua casa.

“A investigação mostrou que o suspeito manipulava o contexto familiar para naturalizar uma relação criminosa com a vítima”, pontuou Rabelo. Conforme a Polícia Civil, no decorrer da investigação, o exame de corpo de delito feito antes da fuga do idoso com a vítima confirmou que a adolescente manteve relação sexual com o investigado, caracterizando o crime de estupro.

As apurações indicaram que a vítima mantinha uma convivência íntima com ele, situação caracterizada como ‘adultização’. A menina chegou a ser encaminhada para um abrigo, mas fugiu dias depois e voltou a se encontrar com o investigado. Ao tomar conhecimento de que havia um mandado de prisão contra ele, o advogado fugiu levando a adolescente.

“Predador”

Chefe da Divisão de Orientação e Proteção à Criança e ao Adolescente, a delegada Larissa Mayerhofer qualificou o advogado como um “predador”.

“A própria vítima normalizou essa conduta. Ele fez com que a vítima não visse problema algum na relação. Uma menor de idade, independentemente da condição financeira da família, tem que brincar, estudar e ter suas escolhas livres de qualquer interferência do meio social em que esteja inserida”, avaliou.

Após articulação da PCMG com a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado de Minas Gerais (Ficco/MG) e a Polícia Militar de Goiás, o endereço do idoso naquele estado foi identificado, possibilitando a prisão.

O advogado foi encaminhado ao sistema prisional em Caldas Novas, permanecendo à disposição da Justiça. Segundo o delegado, o registro dele na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) foi cancelado.

