MG: advogado morre ao levar facada do próprio cliente no coração

O advogado Marcelo Mendonça, de 43 anos, morreu nessa sexta-feira (14/11) depois de levar uma facada no coração desferida por um cliente durante uma reunião em um escritório de advocacia no centro de Viçosa (MG), na Região da Zona da Mata.

Segundo a Polícia Militar, a guarnição foi acionada para atender a uma ocorrência de agressão com arma branca. Ao chegarem ao local, os militares encontraram o advogado caído no chão e o suspeito, de 53 anos, já contido por testemunhas. A porta de vidro do estabelecimento estava quebrada.

Uma funcionária que presenciou o crime relatou que o suspeito, acompanhado da esposa, tinha uma reunião marcada para às 16h com Marcelo. Em determinado momento, o homem passou a se exaltar, acusando o advogado de “jogar para os dois lados”. Diante da tensão, a reunião foi encerrada, e ambos seguiram para a recepção, onde o suspeito desferiu um golpe de faca no peito da vítima. A esposa do agressor retirou a faca da mão do homem enquanto outra testemunha o imobilizou.

Marcelo foi socorrido pelo Samu ao Hospital São Sebastião e, em seguida, transferido ao Complexo Hospitalar de Viçosa. A unidade divulgou nota informando que, devido à gravidade do ferimento e à parada cardiorrespiratória, o advogado foi encaminhado diretamente ao bloco cirúrgico. A equipe médica constatou que o ventrículo cardíaco havia sido atingido, causando dano irreversível. Apesar das manobras realizadas, o paciente morreu poucos minutos depois da chegada.

Além da advocacia, Marcelo Mendonça era cantor e se apresentou recentemente no Mina Jazz Bar, na Região Central de Belo Horizonte (MG), onde ele tocava há dois anos pelo menos uma vez por mês. A casa de shows divulgou nota de pesar destacando a atuação do artista e lamentando a morte.

"Ontem nosso bar aplaudiu pela última vez esse cara que vai deixar muitas saudades. Foi mais uma vez que ele cantou e encantou fazendo a noite ser muito especial. Ainda não estamos acreditando no que aconteceu. Esperávamos muitas outras participações por aqui. A vida é mesmo muito breve. Um brinde especial de despedida com dor por essa partida sem sentido. Fica o registro da admiração e do carinho de toda nossa equipe”, destaca a nota.



Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia



A perícia esteve no local do crime e recolheu a faca usada na agressão. O suspeito permaneceu em silêncio durante a abordagem e recebeu voz de prisão em flagrante por homicídio consumado. Ele foi encaminhado à Delegacia da Polícia Civil.