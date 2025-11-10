Assine
HOMICÍDIO

Homem é assassinado com sete tiros na Grande BH

Vítima de 38 anos foi encontrada morta na porta de casa; testemunha ouviu os disparos

Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
10/11/2025 07:13

Homicídio aconteceu na Rua Paineira, no Bairro Serra Dourada, em Ibirité (MG), Região Metropolitana de Belo Horizonte
Homicídio aconteceu na Rua Paineira, no Bairro Serra Dourada, em Ibirité (MG), Região Metropolitana de Belo Horizonte crédito: Google Street View/Reprodução

Um homem de 38 anos foi assassinado a tiros na noite desse domingo (9/11), na Rua Paineira, no Bairro Serra Dourada, em Ibirité (MG), Região Metropolitana de Belo Horizonte. De acordo com a Polícia Militar, os agentes chegaram ao local e encontraram a vítima caída ao solo, já sem vida.

Uma testemunha relatou que estava em casa quando ouviu sete disparos de arma de fogo e, ao sair, se deparou com o vizinho morto na rua. Ele afirmou que não ouviu barulho de carro ou motocicleta, acreditando que o autor do crime tenha fugido a pé pelos fundos do local.

O vizinho contou ainda que o homem morava com a filha de seis anos, que estava na casa da avó no momento do crime. Segundo ele, a vítima não tinha relacionamento conjugal e nem desavenças na região.

A perícia da Polícia Civil constatou sete perfurações no corpo da vítima e recolheu seis cápsulas de calibre .38. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML).

As motivações e a autoria do homicídio estão sendo investigadas pela Polícia Civil.

grande-bh homicidio minas-gerais pm

