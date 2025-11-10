Homem é assassinado com sete tiros na Grande BH

Um homem de 38 anos foi assassinado a tiros na noite desse domingo (9/11), na Rua Paineira, no Bairro Serra Dourada, em Ibirité (MG), Região Metropolitana de Belo Horizonte. De acordo com a Polícia Militar, os agentes chegaram ao local e encontraram a vítima caída ao solo, já sem vida.

Uma testemunha relatou que estava em casa quando ouviu sete disparos de arma de fogo e, ao sair, se deparou com o vizinho morto na rua. Ele afirmou que não ouviu barulho de carro ou motocicleta, acreditando que o autor do crime tenha fugido a pé pelos fundos do local.

O vizinho contou ainda que o homem morava com a filha de seis anos, que estava na casa da avó no momento do crime. Segundo ele, a vítima não tinha relacionamento conjugal e nem desavenças na região.

A perícia da Polícia Civil constatou sete perfurações no corpo da vítima e recolheu seis cápsulas de calibre .38. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML).

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia



As motivações e a autoria do homicídio estão sendo investigadas pela Polícia Civil.