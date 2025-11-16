Assine
DIA DE PROVAS

Enem 2025: vai chover em BH no segundo dia de prova? Veja a previsão

Confira a previsão do tempo para este domingo (16/11) em Belo Horizonte e para Minas Gerais

Wellington Barbosa
Repórter
16/11/2025 07:53 - atualizado em 16/11/2025 08:01

Previsão é de pancadas de chuva no período da tarde em Belo Horizonte e algumas regiões do estado
Previsão é de pancadas de chuva no período da tarde em Belo Horizonte e algumas regiões do estado

Neste domingo (16/11) acontece o segundo dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025, que será realizado das 13h30 às 18h30, meia hora mais cedo em relação ao primeiro dia de aplicação.

E segundo a Defesa Civil, a previsão meteorológica indica que o dia será de céu parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas, a partir da tarde, horário da prova.

A temperatura mínima foi de 17,4°C pela manhã, e a máxima estimada é de 30°C, com umidade relativa mínima do ar em torno de 40% à tarde.

Confira as temperaturas mínimas registradas por regional

Barreiro: 18,6 °C, às 3h45.

Centro-Sul: 18,2 °C, às 3h30.

Oeste: 17,4 °C, com sensação térmica de 8,9 °C às 6h.

Pampulha: 19,6 °C, com sensação térmica de 20,7 °C às 2h.

Venda Nova: 20,0 °C, à 1h55.

Previsão MG

Em Minas Gerais, a previsão é de céu parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Oeste, Sul/Sudoeste, Campo das Vertentes, Zona da Mata e Metropolitana.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o céu fica parcialmente nublado no Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce. 

Há possibilidade de chuva isolada na Central Mineira e Rio Doce.

