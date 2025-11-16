Enem 2025: vai chover em BH no segundo dia de prova? Veja a previsão
Confira a previsão do tempo para este domingo (16/11) em Belo Horizonte e para Minas Gerais
Neste domingo (16/11) acontece o segundo dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025, que será realizado das 13h30 às 18h30, meia hora mais cedo em relação ao primeiro dia de aplicação.
E segundo a Defesa Civil, a previsão meteorológica indica que o dia será de céu parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas, a partir da tarde, horário da prova.
A temperatura mínima foi de 17,4°C pela manhã, e a máxima estimada é de 30°C, com umidade relativa mínima do ar em torno de 40% à tarde.
Confira as temperaturas mínimas registradas por regional
Barreiro: 18,6 °C, às 3h45.
Centro-Sul: 18,2 °C, às 3h30.
Oeste: 17,4 °C, com sensação térmica de 8,9 °C às 6h.
Pampulha: 19,6 °C, com sensação térmica de 20,7 °C às 2h.
Venda Nova: 20,0 °C, à 1h55.
Previsão MG
Em Minas Gerais, a previsão é de céu parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Oeste, Sul/Sudoeste, Campo das Vertentes, Zona da Mata e Metropolitana.
De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o céu fica parcialmente nublado no Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce.
Há possibilidade de chuva isolada na Central Mineira e Rio Doce.