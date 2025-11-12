Professora de BH acerta tema da redação do Enem e alunos comemoram

Os alunos do ensino médio do Instituto Educacional Manoel Pinheiro (Iemp) que estiveram presentes no primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), nesse domingo (9/11), tiveram uma ótima surpresa: a redação. O tema havia sido um dos cinco abordados pela professora Ana Augusta, com quem tiveram aulas intensivas dias antes do teste.

A frase temática da prova foi “Perspectivas sobre o envelhecimento na sociedade brasileira”, e a do simulado aplicado pela professora, “Transição demográfica: desafios e perspectivas para o envelhecimento populacional”.

Simulado feito no colégio dias antes do Enem

Segundo a educadora, dias antes do simulado houve um “aulão” de revisão onde cinco possíveis tópicos foram explorados, entre eles o envelhecimento populacional, pessoas neurodivergentes, meio ambiente e tecnologia. E o tema do teste, que os alunos só descobriram durante a aplicação, foi exatamente o que viria a ser aplicado no Enem.

“No domingo à noite os meninos já estavam numa euforia muito grande”, contou Vivianne Amarante, coordenadora pedagógica do colégio. Segundo ela, 70% dos alunos dos primeiro e segundo anos do ensino médio do Iemp realizaram o teste.

Isabela Mufold, de 17 anos, é aluna do segundo ano e fez a prova do Enem como treineira. “Foi uma surpresa positiva pois tínhamos (através das aulas dadas por Ana) um conhecimento profundo sobre o tema”, disse.

A estudante também ressaltou a dedicação da professora. “A Ana é um amor, ela realmente se importa com nosso aprendizado”, contou.

Ana Augusta têm 25 anos. Além de dar aulas de redação no Iemp é professora particular e possui um perfil no Instagram (@salinhadana) onde ensina sobre o assunto desde 2021. Em dezembro do último ano, ela se formou em Letras pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e contou que desde a graduação vem estudando as tendências para os temas da redação aplicados pelo Enem.

“Estou me sentindo incrível!”, contou a professora. Ela destacou que o resultado não foi sorte e que demandou muito estudo. Ela elogiou a escolha do mote pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). “É uma questão invisibilizada e que é sentida por muitas pessoas”, disse.

Uma tendência observada por ela foi que nos últimos anos as frases que embasaram as redações do Enem nos anos pares (2020, 2022, 2024) têm sido complexas, diferente dos anos ímpares (2021, 2023), e que em 2025 não foi diferente.

O Instituto Educacional Manoel Pinheiro (Iemp) foi fundado há 41 anos e têm duas filiais. A coincidência aconteceu na filial do Bairro Guarani, Região Norte de Belo Horizonte. A escola têm 800 alunos do berçário ao ensino médio que estudam nos turnos da manhã e da tarde. A outra unidade fica no Jaraguá.

Próximos passos

As cerca de 3,51 milhões de pessoas que realizaram o Enem 2025 nesse domingo (9/11) devem ficar atentas ao cronograma. Amanhã (13/11), o Inep vai divulgar o gabarito oficial do primeiro dia de provas. Não há previsão de prazo para recursos administrativos.

O segundo dia de provas está agendado para o próximo domingo (16/11). Com duração de cinco horas, os candidatos responderão a 90 questões de matemática e ciências da natureza (biologia, química e física).

O prazo para pedir a reaplicação das provas será de 17 de novembro até as 12h do dia 21 de novembro, no horário de Brasília.

De acordo com o edital podem pedir a reaplicação pessoas afetadas por problemas logísticos durante a aplicação das provas ou acometidos por uma das doenças infectocontagiosas citadas no documento. Cada solicitação será analisada individualmente.

Os interessados deverão fazer a solicitação neste mesmo período na Página do Participante no portal do Inep, por meio da plataforma Gov.br, e o MEC prevê a reaplicação para os dias 16 e 17 de dezembro.

Os municípios de Belém, Ananindeua e Marituba, no Pará, farão as provas do Enem em dias diferentes do restante do país: nos dias 30 de novembro e 7 de dezembro. A exceção ocorre devido à realização da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025 (COP30), na capital paraense.

A data mais aguardada é a entrega final dos resultados, em janeiro de 2026. A data exata ainda será confirmada pelo Inep.

O resultado do Enem para treineiros será liberado cerca de 60 dias após a divulgação do resultado geral, na Página do Participante. A nota serve apenas para autoavaliação.

Período semelhante para disponibilização da vista individual da folha de redação elaborada pelos participantes do Enem 2025. A vista pedagógica da prova de redação permitirá ao candidato verificar a pontuação alcançada em cada uma das competências aferidas pelos avaliadores do Inep.

