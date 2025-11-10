Assine
Enem 2025: o que alunos e professores acharam do 1º dia de provas

Entre a surpresa com o tema da redação e a complexidade de Humanas: veja a análise completa do primeiro dia do exame mais aguardado do país

Flor Sette Câmara
Flor Sette Câmara
10/11/2025 16:32 - atualizado em 10/11/2025 16:32

Primeiro dia de provas do Enem ocorreu nesse domingo crédito: Paulo Pinto/Agência Brasil

O primeiro dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025, realizado nesse domingo (9/11), dividiu opiniões entre estudantes e educadores em todo o país. A aplicação envolveu as áreas de Linguagens, Ciências Humanas e a aguardada Redação, que teve o tema “Perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira”.

Um dos principais desafios do Enem é, não só o conhecimento, como o gerenciamento do tempo. Logo após o término das seis horas de avaliação, a percepção geral dos participantes era de uma prova densa com questões muito extensas.

Redação surpreende candidatos

O tema da redação, como todo ano, foi o ponto mais comentado na saída dos locais de prova. Diferentemente de edições anteriores, que focaram em pautas que abordavam desafios e problemáticas na proposta, o exame de 2025 demandou dos candidatos a construção de uma argumentação sólida sobre uma perspectiva.

A estudante Ana Carolina do Espírito Santo, de 17 anos, fez o Enem pela segunda vez e ressaltou que, por ser um tema muito amplo, a redação exigiu muito tempo de desenvolvimento “Perdi muito tempo nela. Tive mais dificuldade de gerir o tempo”, declarou Ana.

Por outro lado, uma parcela dos estudantes viu a escolha do tema como positiva. “Foi um tema que, para quem sabe fazer redação e se preparou para isso, vai se dar bem”, ressaltou outra estudante que não quis se identificar.

Leitura atenta

A prova de Ciências Humanas foi apontada como o maior desafio do dia. Com textos de apoio longos e enunciados que exigiam atenção aos detalhes, as questões de História, Geografia, Sociologia e Filosofia demandaram uma leitura cuidadosa.

“Foi uma prova com poucas questões de engajamento e discussão posterior. […] Agora pegaram questões bem específicas”, ressaltou a professora de história Virgínia Quadros.

A interdisciplinaridade, marca registrada do Enem, esteve presente, conectando diferentes áreas do conhecimento em uma mesma questão.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata

