Enem 2025: o que alunos e professores acharam do 1º dia de provas

O primeiro dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025, realizado nesse domingo (9/11), dividiu opiniões entre estudantes e educadores em todo o país. A aplicação envolveu as áreas de Linguagens, Ciências Humanas e a aguardada Redação, que teve o tema “Perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira”.

Um dos principais desafios do Enem é, não só o conhecimento, como o gerenciamento do tempo. Logo após o término das seis horas de avaliação, a percepção geral dos participantes era de uma prova densa com questões muito extensas.

Redação surpreende candidatos

O tema da redação, como todo ano, foi o ponto mais comentado na saída dos locais de prova. Diferentemente de edições anteriores, que focaram em pautas que abordavam desafios e problemáticas na proposta, o exame de 2025 demandou dos candidatos a construção de uma argumentação sólida sobre uma perspectiva.

A estudante Ana Carolina do Espírito Santo, de 17 anos, fez o Enem pela segunda vez e ressaltou que, por ser um tema muito amplo, a redação exigiu muito tempo de desenvolvimento “Perdi muito tempo nela. Tive mais dificuldade de gerir o tempo”, declarou Ana.

Por outro lado, uma parcela dos estudantes viu a escolha do tema como positiva. “Foi um tema que, para quem sabe fazer redação e se preparou para isso, vai se dar bem”, ressaltou outra estudante que não quis se identificar.

Leitura atenta

A prova de Ciências Humanas foi apontada como o maior desafio do dia. Com textos de apoio longos e enunciados que exigiam atenção aos detalhes, as questões de História, Geografia, Sociologia e Filosofia demandaram uma leitura cuidadosa.

“Foi uma prova com poucas questões de engajamento e discussão posterior. […] Agora pegaram questões bem específicas”, ressaltou a professora de história Virgínia Quadros.

A interdisciplinaridade, marca registrada do Enem, esteve presente, conectando diferentes áreas do conhecimento em uma mesma questão.

